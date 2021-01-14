记者13日从国家税务总局获悉，全国税务系统围绕进一步优化税务执法方式，紧盯“假企业”“假出口”“假申报”等涉税违法行为重拳精准打击。截至目前，打击“三假”累计查处涉嫌虚开骗税企业32.23万户，挽回损失850.15亿元，抓捕犯罪分子21532人，4312名犯罪嫌疑人主动投案自首。

国家税务总局稽查局局长郭晓林介绍，2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动，严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”和没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，两年多来取得了明显成效。

郭晓林指出，当前“三假”案件具有六个方面突出特征：“空壳企业”成为虚开发票攫取非法利益的主要载体；“粗暴虚开”成为虚开团伙大肆违法犯罪的主要方式；“走逃失联”成为不法分子逃避打击的主要方法；“买单配票”成为目前骗取出口退税的主要手段；“黄金制品”“软件产品”成为骗税分子谋取不法利益的新型道具；“虚假申报”成为骗取涉疫税收优惠政策的主要途径。

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