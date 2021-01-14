新一轮的美股财报季已经开启，摩根大通、花旗和其他大型银行将在本周相继公布去年第四季度和全年的经营情况。不过，美联储的动态似乎更为牵动市场神经。

有投资者担心，美联储仍将基准利率维持在低水平，拖累了银行的净利息收入，即核心贷款业务的利润。值得注意的是，包括美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达在内的多位美联储高管本周都将发表公开讲话，市场正高度关注美联储对于缩减量化宽松的态度。部分美联储高官在近期的讲话中释放了缩减量化宽松的信号，这引发美国国债收益率短线迅速攀升。

野村强调，近日美债收益率快速走高不仅仅是因为高通胀预期和量化宽松缩减信号，市场已经开始为美联储加息进行定价。市场关注的焦点在于美联储主席鲍威尔的态度，如果被视为鸽派的鲍威尔表达类似鹰派观点，美国长期国债收益率有望进一步攀升。美联储对于今年开始缩减购债规模的讨论是改变市场游戏规则的“重磅炸弹”，其重要性仅次于新冠疫苗上市。

据Refinitiv的机构经纪商预估系统IBES数据显示，标普500指数成份股公司预计去年第四季度盈利同比减少9.8%，但预计2021年盈利将反弹，第一季度盈利预计同比增长16.4%。不过，与去年第四季度的财务数据相比，投资者更希望知道在当下欧美新冠感染人数在不断飙升的背景下，公司高管们对2021年的预期。

目前，美股仍处于历史高位，投资者寄希望于新冠疫苗能够对抗疫情，从而带来经济复苏。与此同时，投资者还希望美国候任总统拜登上台后能够推进更多财政刺激。（吴家明）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)