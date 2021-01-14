人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

财报季拉开帷幕 美联储表态牵动市场神经

2021年01月14日08:27 | 来源：证券时报·e公司
小字号

新一轮的美股财报季已经开启，摩根大通、花旗和其他大型银行将在本周相继公布去年第四季度和全年的经营情况。不过，美联储的动态似乎更为牵动市场神经。

有投资者担心，美联储仍将基准利率维持在低水平，拖累了银行的净利息收入，即核心贷款业务的利润。值得注意的是，包括美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达在内的多位美联储高管本周都将发表公开讲话，市场正高度关注美联储对于缩减量化宽松的态度。部分美联储高官在近期的讲话中释放了缩减量化宽松的信号，这引发美国国债收益率短线迅速攀升。

野村强调，近日美债收益率快速走高不仅仅是因为高通胀预期和量化宽松缩减信号，市场已经开始为美联储加息进行定价。市场关注的焦点在于美联储主席鲍威尔的态度，如果被视为鸽派的鲍威尔表达类似鹰派观点，美国长期国债收益率有望进一步攀升。美联储对于今年开始缩减购债规模的讨论是改变市场游戏规则的“重磅炸弹”，其重要性仅次于新冠疫苗上市。

据Refinitiv的机构经纪商预估系统IBES数据显示，标普500指数成份股公司预计去年第四季度盈利同比减少9.8%，但预计2021年盈利将反弹，第一季度盈利预计同比增长16.4%。不过，与去年第四季度的财务数据相比，投资者更希望知道在当下欧美新冠感染人数在不断飙升的背景下，公司高管们对2021年的预期。

目前，美股仍处于历史高位，投资者寄希望于新冠疫苗能够对抗疫情，从而带来经济复苏。与此同时，投资者还希望美国候任总统拜登上台后能够推进更多财政刺激。（吴家明）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved