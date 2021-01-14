谢忠翔

规模千亿元级别的P2P平台小牛资本集团被深圳警方正式立案侦查。

1月13日，深圳南山公安分局发布通报称，小牛资本集团有限公司（下称“小牛资本”）涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资人权益，惩治犯罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本（“小牛在线”、“小牛私募”平台）立案侦查。

通报显示，经全面收集证据，1月13日，深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

仍有过百亿元未兑付

据小牛资本官网，该公司成立于2012年，旗下平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科技；涉及普惠金融、财富管理和投资管理业务。

2013年6月，小牛在线平台上线运营。截至目前，累计成交金额1171.74亿元，累计出借1578.31万笔，累计注册人数608.15万，累计出借人数85.94万。

2020年5月9日，小牛在线在其官网发布《平台网贷业务良性退出公告》，称自公告发布之日起，平台将停止发布任何新标及停止计息，并关闭出借人开户、充值、投标等功能；同时，自公告发布之日起，暂缓兑付，待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后，按照兑付方案启动兑付工作。

在公告中，小牛资本解释称，近两年网贷行业经营环境恶化，出借人投资风险及平台经营风险增大，疫情极大增加了未来的不确定性，各大网贷平台陆续退出，小牛在线决定退出网贷行业，逐步结清存量网贷业务。小牛在线承诺，良性退出期间，平台股东及高管“不跑路、不失联、不撤资”。

同年5月11日，深圳警方在官方微博发文称将督导风险处置，要求小牛在线一定严格按照监管要求、落实清退主体责任，加强与出借人的有效沟通，保障出借人合法权益。同时还提到，平台全体借款人必须依约履行还款义务，以免对自身信用造成严重影响，或被追究法律甚至刑事责任。

借款数据方面，目前小牛在线官网已无法查询。不过，据证券时报记者2020年5月报道，当时小牛在线平台借款人总数为116.71万，借贷余额为104.20亿。其中，1万至5万的借款金额占比最高，达37.5%；5万至10万的借款金额占比为24.22%；10万以上的借款金额占比为22.96%；1万以下的借款金额占比为15.33%。从数据上来看，5万以上的借款占比近半。

值得注意是，其未偿本金总额不止104.2亿元。根据小牛在线于去年8月7日公布的《监委会投票结果及成立临时监委会公告》显示，截至2020年8月6日18时，已完成确权的总人数为10.03万人，代表的未偿还本金为95.73亿元，占平台未偿还本金总额的84.39%，据此推算，当时仍有113.44亿元尚未偿还。

小牛在线官网显示，自2020年5月宣布“良性”退出以来，该平台已启动十期的兑付工作。7月30日，第一期共兑付5000万元，累计至今共兑付2.38亿元。据此推算，目前该平台尚未兑付的本金总额仍达111.56亿元。

将引入AMC处置资产

自2020年5月小牛在线平台宣布清退之后，其兑付工作引起众多投资者的关心。证券时报记者从深圳政府在线官网“政民互动”一栏获悉，多位市民向政府部门询问和反映小牛在线清退存在的问题。

2020年10月28日，一位自称遭小牛在线拖欠2年未回款的投资者孙先生，向深圳地方金融监管局反映13项问题，咨询小牛在线清退工作进展。

11月4日，深圳地方金融监管局作出回复，并透露将引入专业的资产管理机构（AMC），尝试运用市场化手段，优先对价值高、无重大处置障碍的资产进行处置，加快资产处置变现。

在上述回复中，深圳地方金融监管局还表示，经过与深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室（以下简称“南山专班”）了解核实，南山专班主要开展了以下工作。

首先，对小牛在线平台实际控制人、股东、高管等核心人员进行严格管控，督促其全力推动清退工作；定期核查平台清退进展，同时监督平台资金使用情况，确保平台资金安全并用于兑付，避免资金挪用。

另外，有关公安部门打击恶意逃废债行为，严惩老赖。据南山公安通报，已对小牛在线平台7名拒不还款的借款人，以涉嫌诈骗行为立案侦办，并刑事拘留1人。

最后，成立网贷清算小组，专项督促借款人还款。同时，加快推进网贷信息纳入征信系统进程，完善失信借款人联合惩戒机制。截至目前，小牛在线平台已完成与央行征信的系统对接，进入环境测试阶段。

实控人控制206家公司

官网信息显示，小牛在线是中国线上智能金融服务平台，法定代表人为彭钢，注册资本1.03亿元，实际控制人为彭铁。当前，小牛在线平台的运营方为小牛资本。

从2018年4月开始，小牛在线被曝出部分投资人取现困难，当年多个网贷平台深陷爆雷潮。启信宝显示，小牛在线的裁判文书记录达3113条，大量集中在2018年，其中案由为“民间借贷纠纷”的比例高达36%，不过小牛在线的主要身份为“申请人”。

但小牛在线最终平稳度过，在业内看来，从草根出生到做到千亿级规模，“这与幕后关键人物彭铁脱不开关系”。

天眼查显示，小牛资本管理集团有限公司法定代表人彭钢，在150家公司担任高管，在20家公司担任股东，在32家公司担任法人，大多是小牛系的公司，但他拥有实际控制权的公司只有14家。

更值得关注的是，小牛资本实控人彭铁，与彭钢系亲属兄弟，这也让小牛资本蒙上了家族企业色彩。彭铁以小牛资本管理集团为中心，覆盖了为数众多的资产投资公司，天眼查显示，他掌握着206家公司的实际控制权，在85家公司担任股东，其中直接持有小牛资本管理集团93.6%股权。

公开资料显示，彭铁1976年出生于湖南邵阳乡村，先后就读于邵阳师范、湖南大学，后又先后在中山大学读研、在北京大学EMBA学习，曾担任过香港上市公司佳兆业金融投资有限公司总裁，曾参与创办了网贷平台人人聚财，负责风控方面的业务，之后离开并于2012年成立小牛资本。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)