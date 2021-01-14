14日，市场监管总局官方网站公布：

近日，市场监管总局根据举报，依法对唯品会（中国）有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。

从业务门类庞杂的互联网巨头，到体量相对偏小的垂直电商，国家监管部门近期的行动，传递出一个清晰信号：无论是大是小，市场监管规则面前一视同仁。

市场是全球最稀缺的资源，也是发展的资源，要保护好、发挥好我国超大规模市场的优势，就必须强化市场经济秩序治理、推动实现各类市场主体的公平竞争——而公平竞争，正是市场经济的基石。

近年来，随着互联网经济的蓬勃发展，一大批网络平台迅速崛起，在创新商业模式、给市场经济注入大量新鲜血液、给消费者带来便利的同时，同质化竞争和多领域竞争也日趋激烈，不正当竞争问题愈加凸显：线上搞广告屏蔽、流量劫持、数据杀熟、骗取点击、捆绑软件、恶意侵犯；线下逼迫平台商家“二选一”、削减员工应有福利，导致线上不正当竞争的影响向线下传导。种种不正当竞争行为危害性大、隐蔽性强，正在悄然侵蚀着市场经济健康发展的基底。

做大做强是每个企业的目标，也是公平竞争所提倡维护的、为市场监管法律法规所保驾护航。然而，做大之后滥用这个“大”、或者通过不正当途径来做大，其他竞争对手就会无形被降权，甚至失去竞争的能力，整个市场就会走向“一枝独秀”，无法“春色满园”。而对于公众来说，一旦失去可选项，商品的价格就可以被操纵，最终被转嫁的成本还是要消费者来买单。

整顿不正当竞争的乱象看起来成本很高，但是如果以牺牲竞争秩序和公众福祉为代价，社会未来将付出的隐性成本更不可估量。正因为如此，近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议均明确提出要强化反垄断和防止资本无序扩张，强调“要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为”。

国家市场监督管理总局主要负责同志近日在接受央媒采访时表示：“不断加大反垄断和反不正当竞争执法力度，鲜明释放了无论线上线下都不能成为反垄断、反不正当竞争法外之地的强烈信号”，而具体治理路径则包括“通过立案调查和行政处罚，及时纠正平台经济竞争失序的一些突出问题”。

也许有人会质疑，处罚会不会更多只是象征性意义？那TA大概没意识到案例本身的导向作用：执法部门的判断和裁定对于行业的选择一向都有深远的影响，会对同类型企业起到极大的示范作用，引导企业自行对照是否合规、行事是否在合法的范围内。

而正是这样一次次的规范和调校，将让公平竞争的理念日益深入人心、让各市场主体在健康有序的规则下真正把精力用到创新上、让消费者充分享受到市场发展带来的红利、让我们有更好的营商环境来酝酿培植更充沛的活力。

这，才是加强市场监管的目的。

(责编：郝江震、牛镛)