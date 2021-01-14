人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

国家发改委何立峰：“五个聚焦”扎实做好今年粮食和物资储备工作

2021年01月14日10:51 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月14日电 （记者庄红韬）1月12日，全国粮食和物资储备工作视频会议召开。会议全面总结“十三五”成效，准确把握“十四五”思路，部署2021年粮食流通和物资储备工作。国家发展改革委党组书记、主任何立峰在会议上发表讲话，就扎实做好2021年粮食和物资储备工作提出5个“聚焦”。

何立峰指出，“十三五”时期，在党中央坚强领导下，我国粮食安全保障取得历史性成就。全国粮食和物资储备系统认真贯彻落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，务实进取，扎实工作，粮食和物资储备改革发展成效显著。改革立法监管全面推进、统一的国家储备体系初步建立，把握高质量、努力做好市场和流通这篇大文章，着力强基础、不断夯实储备家底、硬实力显著提升，主动积极担当作为、有效维护国家安全、“压舱石”作用充分显现，干成了不少大事新事。

何立峰强调，全国粮食和物资储备系统要提高站位、着眼大局，准确把握粮食和物资储备新形势新任务，统筹谋划“十四五”发展思路，扎实做好2021年粮食和物资储备工作。要聚焦稳市场保民生，持续增强粮食安全保障能力；要聚焦防风险守底线，健全完善国家储备体系；要聚焦依法管粮管储，着力推动治理体系和治理能力现代化；要聚焦高质量发展，科学谋划“十四五”乃至2035年发展目标任务；要聚焦提升履职能力，加快培养高素质专业化干部队伍。

会议指出，“十四五”时期是粮食和物资储备安全重要性的凸显期、“深化改革、转型发展”的重要机遇期、治理体系和治理能力现代化的攻坚期。要坚持统筹发展和安全，牢牢把住改革发展的主动权、安全发展的主动权、高质量发展的主动权、融合发展的主动权、规划引领的主动权、依法治理的主动权。要抢抓用好机遇，育新机争主动，务求在思想观念、治理方式、发展质量、保障能力等方面加快转变提升，扛稳保障国家粮食安全的政治责任，更好发挥国家储备“稳定器”作用。

会议要求，2021年粮食和物资储备工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略、乡村振兴战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，聚焦粮食和物资储备安全核心职能，突出“深化改革、转型发展”时代主题，坚守安全、稳定、廉政“三条底线”，抓重点、补短板、强弱项，防风险、稳市场、保安全，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全和战略应急物资储备安全保障体系，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

会议指出，面对新形势新任务新要求，要深入贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，加强党对粮食和物资储备工作的全面领导，要按照局党组“两决定一意见”和“五句话”总体要求，加快推动“深化改革、转型发展”，建设坚强有力的领导班子和高素质专业化干部队伍，大力营造真抓实干浓厚氛围，持之以恒正风肃纪反腐，为粮食和物资储备改革发展提供坚强有力的保障。

国家发展改革委党组成员、驻委纪检监察组组长孙怀新出席会议。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋作工作报告；局党组成员、副局长卢景波作会议总结；局领导黄炜、梁彦、贾骞、翟江临、颜波、李成毅参加会议。

(责编：庄红韬、张晓赫)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved