人民网北京1月14日电 （记者庄红韬）1月12日，全国粮食和物资储备工作视频会议召开。会议全面总结“十三五”成效，准确把握“十四五”思路，部署2021年粮食流通和物资储备工作。国家发展改革委党组书记、主任何立峰在会议上发表讲话，就扎实做好2021年粮食和物资储备工作提出5个“聚焦”。

何立峰指出，“十三五”时期，在党中央坚强领导下，我国粮食安全保障取得历史性成就。全国粮食和物资储备系统认真贯彻落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，务实进取，扎实工作，粮食和物资储备改革发展成效显著。改革立法监管全面推进、统一的国家储备体系初步建立，把握高质量、努力做好市场和流通这篇大文章，着力强基础、不断夯实储备家底、硬实力显著提升，主动积极担当作为、有效维护国家安全、“压舱石”作用充分显现，干成了不少大事新事。

何立峰强调，全国粮食和物资储备系统要提高站位、着眼大局，准确把握粮食和物资储备新形势新任务，统筹谋划“十四五”发展思路，扎实做好2021年粮食和物资储备工作。要聚焦稳市场保民生，持续增强粮食安全保障能力；要聚焦防风险守底线，健全完善国家储备体系；要聚焦依法管粮管储，着力推动治理体系和治理能力现代化；要聚焦高质量发展，科学谋划“十四五”乃至2035年发展目标任务；要聚焦提升履职能力，加快培养高素质专业化干部队伍。

会议指出，“十四五”时期是粮食和物资储备安全重要性的凸显期、“深化改革、转型发展”的重要机遇期、治理体系和治理能力现代化的攻坚期。要坚持统筹发展和安全，牢牢把住改革发展的主动权、安全发展的主动权、高质量发展的主动权、融合发展的主动权、规划引领的主动权、依法治理的主动权。要抢抓用好机遇，育新机争主动，务求在思想观念、治理方式、发展质量、保障能力等方面加快转变提升，扛稳保障国家粮食安全的政治责任，更好发挥国家储备“稳定器”作用。

会议要求，2021年粮食和物资储备工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略、乡村振兴战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，聚焦粮食和物资储备安全核心职能，突出“深化改革、转型发展”时代主题，坚守安全、稳定、廉政“三条底线”，抓重点、补短板、强弱项，防风险、稳市场、保安全，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全和战略应急物资储备安全保障体系，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

会议指出，面对新形势新任务新要求，要深入贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，加强党对粮食和物资储备工作的全面领导，要按照局党组“两决定一意见”和“五句话”总体要求，加快推动“深化改革、转型发展”，建设坚强有力的领导班子和高素质专业化干部队伍，大力营造真抓实干浓厚氛围，持之以恒正风肃纪反腐，为粮食和物资储备改革发展提供坚强有力的保障。

国家发展改革委党组成员、驻委纪检监察组组长孙怀新出席会议。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋作工作报告；局党组成员、副局长卢景波作会议总结；局领导黄炜、梁彦、贾骞、翟江临、颜波、李成毅参加会议。

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