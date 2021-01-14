人民网北京1月14日电 （栗翘楚）1月14日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2020年全年进出口情况。李魁文表示，据海关统计，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。其中，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高。

李魁文表示，2020年我国外贸进出口情况主要呈现以下六方面特点：

一是进出口规模创历史新高。2020年，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，我国外贸发展外部环境复杂严峻，在这样困难的情况下，我国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。根据WTO和各国已公布的数据，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%，均创历史新高。

二是外贸主体活力持续增强。2020年，有进出口实绩企业53.1万家，增加6.2%。其中，民营企业进出口14.98万亿元，增长11.1%，占我国外贸总值的46.6%，比2019年提升3.9个百分点，第一大外贸主体地位更加巩固，成为稳外贸的重要力量。外商投资企业进出口12.44万亿元，占38.7%。国有企业进出口4.61万亿元，占14.3%。

三是贸易伙伴更趋多元。2020年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。

四是贸易方式更加优化。2020年，我国一般贸易进出口19.25万亿元，增长3.4%，占我国外贸总值的59.9%，比2019年提升0.9个百分点。其中，出口10.65万亿元，增长6.9%；进口8.6万亿元，下降0.7%。加工贸易进出口7.64万亿元，下降3.9%，占23.8%。

五是传统优势产品出口继续保持增长。2020年，我国机电产品出口10.66万亿元，增长6%，占出口总值的59.4%，同比提升1.1个百分点。其中，笔记本电脑、家用电器、医疗仪器及器械出口分别增长20.4%、24.2%、41.5%。同期，纺织服装等7大类劳动密集型产品出口3.58万亿元，增长6.2%，其中包括口罩在内的纺织品出口1.07万亿元，增长30.4%。

六是防疫物资出口有力支持全球抗疫斗争。我国发挥全球抗疫物资最大供应国的作用，积极开展抗疫国际合作，尽己所能向全球200多个国家和地区提供和出口防疫物资。2020年3月至去年年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元，充分展示了我国负责任大国的形象，为全球抗疫斗争作出了重要贡献。同时，出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，增长8.5%，满足疫情期间各国人民居家生活和工作需要。

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