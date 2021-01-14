人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

海关总署：2020年我国货物贸易进出口总值同比增1.9% 规模创历史新高

2021年01月14日10:52 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月14日电 （栗翘楚）1月14日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2020年全年进出口情况。李魁文表示，据海关统计，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。其中，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高。

李魁文表示，2020年我国外贸进出口情况主要呈现以下六方面特点：

一是进出口规模创历史新高。2020年，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，我国外贸发展外部环境复杂严峻，在这样困难的情况下，我国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。根据WTO和各国已公布的数据，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%，均创历史新高。

二是外贸主体活力持续增强。2020年，有进出口实绩企业53.1万家，增加6.2%。其中，民营企业进出口14.98万亿元，增长11.1%，占我国外贸总值的46.6%，比2019年提升3.9个百分点，第一大外贸主体地位更加巩固，成为稳外贸的重要力量。外商投资企业进出口12.44万亿元，占38.7%。国有企业进出口4.61万亿元，占14.3%。

三是贸易伙伴更趋多元。2020年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。

四是贸易方式更加优化。2020年，我国一般贸易进出口19.25万亿元，增长3.4%，占我国外贸总值的59.9%，比2019年提升0.9个百分点。其中，出口10.65万亿元，增长6.9%；进口8.6万亿元，下降0.7%。加工贸易进出口7.64万亿元，下降3.9%，占23.8%。

五是传统优势产品出口继续保持增长。2020年，我国机电产品出口10.66万亿元，增长6%，占出口总值的59.4%，同比提升1.1个百分点。其中，笔记本电脑、家用电器、医疗仪器及器械出口分别增长20.4%、24.2%、41.5%。同期，纺织服装等7大类劳动密集型产品出口3.58万亿元，增长6.2%，其中包括口罩在内的纺织品出口1.07万亿元，增长30.4%。

六是防疫物资出口有力支持全球抗疫斗争。我国发挥全球抗疫物资最大供应国的作用，积极开展抗疫国际合作，尽己所能向全球200多个国家和地区提供和出口防疫物资。2020年3月至去年年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元，充分展示了我国负责任大国的形象，为全球抗疫斗争作出了重要贡献。同时，出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，增长8.5%，满足疫情期间各国人民居家生活和工作需要。

(责编：栗翘楚、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved