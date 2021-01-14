人民网北京1月14日电 （栗翘楚）1月14日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2020年全年进出口情况。

李魁文表示，2020年面对国内外严峻复杂的形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国外贸进出口明显好于预期，我国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，充分体现了我国外贸的强大韧性和综合竞争力。随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，高水平对外开放不断推进，新的国际合作和竞争新优势不断形成，2021年我国外贸进出口规模有望保持增长，外贸高质量发展有望取得新的成效。

李魁文表示，2020年我国外贸进出口既实现了稳定增长，也实现了质量提升。

“稳定增长”主要体现在三个方面：

一是进出口规模和国际市场份额再创历史新高。2020年，我国外贸经历了一季度大幅震荡后快速回稳，进出口规模逐季攀升，全年进出口总值超过32万亿元，创历史新高。这是在全球贸易大幅萎缩的情况下实现的，外贸逆势增长推动了我国国际市场份额也创历史新高。根据WTO公布的月度主要经济体货物贸易数据测算，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达到12.8%、14.2%和11.5%，这比历史最高值分别大幅提升0.8、0.4和0.7个百分点，我国货物贸易第一大国的地位更加巩固。

二是防疫物资和“宅经济”产品推动出口较快增长。我国疫情防控有力有效，稳步推动复工复产，去年4月份出口就实现了“止跌回升”，并连续9个月保持增长态势。全球对防疫物资和“宅经济”产品的需求大增，我国出口包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计增长31%，拉动整体出口增长1.9个百分点。我国出口的笔记本电脑、平板电脑、家用电器合计增长22.1%，拉动整体出口增长1.3个百分点。这些出口商品既保障了全球防疫物资的需要，也满足了世界人民在疫情期间的居家工作和消费需求。

三是我国国内超大规模市场为扩大进口提供了有力支撑。在疫情影响下，我国超大规模市场优势更加明显，进口需求稳定。2020年，我国原油、金属矿砂等资源型产品进口量分别增加了7.3%和7%，粮食、肉类等农产品进口量分别增加了28%和60.4%。

“质量提升”也体现在三个方面：

一是外贸结构进一步优化。2020年，我国民营企业进出口增速比同期我国外贸整体增速高9.2个百分点，成为我国外贸进出口增长的重要拉动力量。一般贸易进出口占比持续提升，2020年，一般贸易进出口比例比2019年提升0.9个百分点。外贸区域发展更加平衡，中西部承接东部产业转移取得新进展，2020年中西部地区外贸进出口增长11%，占比较2019年提升1.4个百分点，达到17.5%。

二是外贸发展动能进一步增强。外贸新业态蓬勃发展，全年跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%，市场采购出口增长25.2%。中欧班列全年开行1.24万列，发送113.5万标准箱，同比分别增长50%和56%，综合重箱率达到98.4%。

三是高水平开放平台带动作用明显。全年综合保税区进出口增长17.4%，自由贸易试验区进出口增长10.7%，海南自由贸易港免税品进口增长了80.5%。

关于今年的外贸形势展望。李魁文认为，世界经济有望复苏带动贸易增长，国内经济恢复平稳增长也给外贸发展提供了有力支撑，但同时也要看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国外贸发展依然面临困难和挑战。我相信，随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，高水平对外开放不断推进，新的国际合作和竞争新优势不断形成，2021年我国外贸进出口规模有望保持增长，外贸高质量发展有望取得新的成效。

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