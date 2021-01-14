人民网北京1月14日电 （栗翘楚）1月14日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，2020年，我国对其他14个RCEP成员国进出口总值10.2万亿元人民币，增长3.5%，占同期我国进出口总值的31.7%。其中，出口4.83万亿元，增长5%；进口5.37万亿元，增长2.2%。

从贸易伙伴看，东盟10国是我国第一大贸易伙伴，进出口值4.74万亿元，增长7%；日本、韩国是我国第四和第五大贸易伙伴，进出口值分别为2.2万亿元、1.97万亿元，分别增长1.2%和0.7%；对澳大利亚进出口1.17万亿元，下降0.1%；对新西兰进出口1255.3亿元，下降0.4%。

从出口商品看，出口机电产品2.6万亿元，增长7.3%，占同期对RCEP成员国出口总值的53.8%。其中，集成电路3140.3亿元，增长15%；自动数据处理设备及其零部件2606.3亿元，增长11.1%。同期，出口劳动密集型产品9448亿元，增长11.9%。

从进口商品看，进口集成电路1.08万亿元，增长9.8%；自动数据处理设备及其零部件1784.5亿元，增长8%；铁矿砂4963.5亿元，增长14.7%；初级形状的塑料1563.3亿元，下降0.3%。

李魁文表示，目前，RCEP是全球体量最大的自贸区，涵盖全球约30%的人口、30%的经济总量和30%的对外贸易，发展前景广阔、潜力巨大，成员各方对此充满期待。海关正在结合自身的职责，抓紧推动实施前的相关准备工作。

一是加强组织领导。认真落实党中央国务院的部署，海关迅速成立RCEP实施工作领导小组，组织相关领域专家设立关税实施准备工作等多个工作专班，正在加快推进RCEP实施准备工作。

二是建章立制，保障RCEP原产地规则落地。海关正在研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”，重新梳理RCEP项下申报享惠进口和出口签证的流程，并建设配套的信息化系统，确保企业申报享惠的便利性。

三是加大培训力度，引导企业用足用好RCEP便利化政策。RCEP原产地规则条款极大地扩展了企业可选生产资料的范围，支持企业灵活申请享惠的多种形式。海关将加大政策宣传力度，帮助企业了解、掌握关税减让和享惠规则，为协定优惠应享尽享打好基础。同时，聚焦RCEP实施过程中可能出现的难点，我们加大内部研究和培训力度，提前做好准备，以便更好服务广大企业。

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