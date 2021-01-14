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海关总署：创新优化监管制度 支持跨境电商等新业态有序发展

2021年01月14日11:44 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月14日电 （栗翘楚）“2020年，在疫情的影响下，跨境电商作为新业态，实现了飞速发展。作为新兴贸易业态，跨境电商在疫情期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象，成为稳外贸的一个重要力量。”1月14日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，中国海关一直在积极适应和促进跨境电商的发展，不断创新优化监管制度，支持跨境电商等新业态有序发展。

一是全面推广跨境电商出口商品退货监管措施，优化跨境电商零售进口退货措施，解决跨境电商出口商品退货难的问题，全力支持跨境电商出口企业“卖全球”。优化跨境电商零售进口退货措施，帮助企业克服疫情导致的物流延迟等影响，助力企业完善售后服务体系。

二是创新开展跨境电商企业对企业（B2B）出口试点，我们增设了“9710”“9810”贸易方式，现已在北京等22个直属海关开展试点，将跨境电商监管创新成果从B2C推广到B2B领域，并配套便利通关措施。试点企业可适用“一次登记、一点对接、优先查验、允许转关、便利退货”等通关便利化措施。

三是拓展畅通跨境电商物流通道。受疫情影响，去年国际航班大面积停航减班，传统运力骤减，海关总署及时出台支持中欧班列发展十条措施，支持利用中欧班列运力开展跨境电商、邮件等运输业务。疫情期间，海关支持邮政部门开通进出境临时邮路，累计开通临时出境口岸15个、临时进境口岸13个，积极疏运进出境邮件和跨境电商商品，全力保产业链供应链稳定。

四是全力保障“双11”等跨境电商业务高峰商品有序通关。2020年，跨境电商增长迅猛，通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单达24.5亿票，同比增加63.3%。2020年“双11”期间，全国通过海关跨境电商进、出口统一版系统共处理进出口清单5227万票，较上年增加25.5%；处理清单峰值达3407票/秒，增长113.2%，各项指标均创新高。

五是完善跨境电商统计。为全面反映跨境电商整体进出口情况，海关总署充分借鉴我国《电子商务法》以及世界海关组织对跨境电商的定义，探索建立了跨境电商统计体系。据海关初步统计，2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%，其中出口1.12万亿元，增长40.1%，进口0.57万亿元，增长16.5%。

李魁文表示，下一步，海关将继续聚焦新业态的发展和企业关切，持续强化监管，优化服务，进一步完善监管和统计制度，不断推动跨境电商新业态的高质量发展。

(责编：栗翘楚、刘阳)

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