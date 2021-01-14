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六大行高管团队“画像”：三家大行行长空缺 “70后”新鲜血液加速涌入

2021年01月14日13:48 | 来源：中国网
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中国网财经1月14日讯(记者 曾蔷 见习记者 王金瑞)2020以来六大国有银行高管的频繁变动不断吸引着市场眼球，仅2021年1月便有两家国有大行“官宣”行长变动，即工行行长谷澍调任农行董事长、邮储银行行长郭新双辞职。就目前六大国有银行高管阵容来看，工行、建行、邮储银行三家行长职位空缺；年龄方面，在“60后”占主导下的六大国有银行高管团队，“70后”新鲜血液正加速涌入。

三家国有大行缺行长

自2020年以来，国有大行高管变动颇为频繁，目前工行、建行、邮储银行三家大行行长职位处于空缺状态。

1月7日，农行发布董事长辞职公告显示，周慕冰因年龄原因请求辞去该行董事长等职务。同日，农行发布董事会决议公告称，会议审议并通过的议案包括：提名谷澍为农行执行董事候选人、选举谷澍为农行董事长。在此之前，1月5日，工行发布谷澍辞职的公告，称谷澍因工作变动，已经辞去该行副董事长、执行董事、行长等职务。

除谷澍调任农行之外，邮储银行也迎来重大人事调整。1月4日，邮储银行发布一则董事及行长辞任公告，公告称郭新双因工作调动，辞去邮储银行执行董事、行长等职务。郭新双辞职之后，将由该行副行长张学文代为履行行长职务，同时，郭新双的下一站将“跨界”出任国寿集团监事长一职，目前国寿集团官网已更新郭新双的简历，不过相关任职资格尚待监管核准。

自刘桂平调任央行副行长之后，建行行长一职也空缺至今。2020年11月27日，建行发布公告称，刘桂平因工作调动辞去该行副董事长、执行董事、行长等职务。2020年12月7日，国务院任免国家工作人员，任命刘桂平为央行副行长。

更早之前，交行迎来六大行最年轻行长。2020年7月9日，交行发布公告称，该行收到《中国银保监会关于交通银行刘珺任职资格的批复》，刘珺此前担任中国投资有限责任公司副总经理。

值得关注的是，除董事长以及行长进行了重大调整之外，自2020年以来，六大行的副行长团队也进行了调整。中国网财经记者注意到，从国有大行副行长选拔的逻辑来看，多为内部提拔与跨行提拔，也出现了跨行平调。同时，六大行共有三位副行长因年龄原因退休。

2020年2月，工行原副行长胡浩辞任，履新中国投资有限公司，出任该公司监事长一职。之后工行又陆续迎来三位副行长分别是王景武、张文武、徐守本，王景武此前担任央行金融稳定局局长一职，张文武、徐守本则均为工行内部提拔，升任副行长之前，张文武任工行财务会计部总经理，徐守本任工行深圳分行行长。

建行亦内部提拔了两位副行长，分别是王浩、张敏。王浩此前担任建行湖北省分行行长，张敏此前担任建行天津市分行行长。另外，邮储银行2020年亦内部提拔一位“70后”副行长杜春野，杜春野此前任邮储银行联席公司秘书。

除内部提拔之外，交行和农行去年分别跨行提拔一位副行长，另外中行迎来一位跨行提拔的监事长。农行原董秘周万阜跨行提拔为交行副行长，交行原零售与私人业务总监徐瀚被跨行提拔为农行副行长，农行唯一一位女副行长张克秋调任中行担任监事长。

另外，2020年2月，中行原副行长吴富林辞任，之后履新进出口银行行长一职；2020年12月23日，中行最年轻的一位副行长孙煜因工作调动辞任，随后被委任为中银香港(控股)及中银香港副董事长兼总裁。

值得一提的是，还有多位国有大行副行长退休，分别为建行两位副行长黄毅、章更生，以及原交行副行长侯维栋。2020年也出现了国有大行高管平调的情况，原交行副行长吕家进平调建行，担任建行副行长。

“70后”新鲜血液加速涌入

就目前来看，历经2020年以来的频繁调动后，在工行、建行、邮储银行行长空缺下，六大国有银行的管理层阵容分别为：工行方面，董事长为陈四清，四名副行长分别为廖林、王景武、张文武、徐守本；农行方面，董事长为谷澍，形成了“一正四副”的行长级高管团队架构，具体为行长张青松，四名副行长分别为张旭光、湛东升、崔勇、徐瀚；中行方面，董事长为刘连舸，行长级高管团队为“一正三副”的领导班子，行长王江，王纬、林景臻、郑国雨为副行长；建行方面，董事长为田国立，四名副行长分别吕家进、纪志宏、王浩、张敏；交行方面，董事长为任德奇，行长级高管团队为“一正三副”的领导班子，行长刘珺，殷久勇、郭莽、周万阜为副行长；邮储银行方面，董事长为张金良，六名副行长分别为张学文、姚红、曲家文、徐学明、邵智宝、杜春野。

值得关注的是，年龄来看，在“60后”占主导下，六大行高管团队在2020年涌入了不少“70”后新鲜血液，其中包括首位国有大行“70后”行长刘珺。具体而言，目前六大行高管团队中有5名为“70后”，其余均为“60后”。这5名“70后”均为2020年获聘，分别为交通银行行长刘珺、工行副行长张文武、建设银行副行长王浩和张敏、邮储银行副行长杜春野。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受中国网财经记者采访时表示，“70后”高管新鲜血液的补位能为商业银行转型发展带来新的观念和思路。当前，银行业正处于数字化转型的变革时代，科技驱动渐成银行发展的未来趋势，从这个层面来讲，“70后”见证了互联网高歌猛进的变迁史，对于科技的深化作用方面更加具有敏锐的洞察力，对于致力于发展线上业务、加速数字化转型的银行而言是为利好。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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