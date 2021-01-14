中国网财经1月14日讯(记者 郭伟莹) 中国出口信用保险公司(以下简称“中国信保”)发布2020年度经营情况。2020年，全年承保金额达7040.7亿美元，同比增长15.5%；向客户支付赔款18.1亿美元，同比增长32.4%；服务企业近14.7万家，同比增长23.9%；为企业提供保单融资支持3101.6亿元，同比增长10.1%；支持国内贸易4065.4亿元人民币，同比增长22.4%。

“坚定不移支持加快构建新发展格局，坚定不移推动经济高质量发展，坚定不移服务高水平开放。”中国信保董事长宋曙光表示，2021年是“十四五”开局之年，中国信保将更好发挥出口信用保险的逆周期调节作用。

发挥优势 打好疫情防控阻击战

2020年初，新冠肺炎疫情暴发。针对医用口罩、防护服、呼吸机等部分应对疫情医疗物资紧缺的情况，中国信保充分利用独有的进口预付款保险和强大的资信数据库，有力支持全国多家药企及外贸企业利用海外市场网络迅速开展紧缺物资进口，保障国内供应，为坚决打赢疫情防控阻击战提供保障支持。

2020年，中国信保共出具防疫物资进口预付款保险保单71张，帮助天津、江苏、浙江等23个省市的医药进口企业进口医疗物资超3785.6万美元。

全球疫情暴发以来，中国信保支持我国企业出口各类医疗产品182.1亿美元，向医疗企业支付赔款超4100万美元，以独有的产品和服务优势为我国支持国际社会抗击疫情护航。

加快转型 新模式畅通“双循环”

2020年底，中国信保与苏州自贸区内一家汽车零部件行业企业签署了全国首个国内贸易信用保险应收账款转让协议，承保金额高达29亿元人民币，帮助企业通过应收账款出表来降低财务杠杆，进一步提升营收空间。

首个国内贸易信用保险应收账款转让协议、首笔央行再贷款政策下保单融资、首张关税保函……2020年，一个个“首”字背后，是中国信保在助力构建“双循环”新发展格局中探索的新路径、新模式、新机制在协同发力。

为了帮助企业顺利融入“双循环”新发展格局，中国信保也在自身数字化转型上持续推进。2020年6月，中国信保在首届小微客户服务节期间正式推出了“小微资信红绿灯”等具有自主知识产权和核心科技的系列在线服务产品，截至目前已提供10万次免费海外买家风险查询服务。12月，中国信保发布“信步天下”客户APP，为出口企业提供“千企千面”的顾问式在线服务和“开箱即用”的智能化、数字化、便捷化的国际营销工具，大大方便了客户。

多措并举 护航“六稳”“六保”

受疫情影响，不少已经拿到订单的企业受到供应链中断、信用收缩、运输受阻等问题的困扰。为此，中国信保千方百计帮助高新技术企业保订单、保履约、保市场。2020年3月，中国信保支持中车齐车向澳大利亚出口134辆窄轨运煤货车。9月，由中国信保承保的全球首艘双燃料动力23000-TEU超大型集装箱船正式命名交付。10月，由中国信保提供出口买方信贷保险支持的东华能源两艘84000立方米超大型液化气船正式交付。11月，中国信保正式承保瑞典STENA公司在中国建造的两艘E-Flexer型高端客滚船，并联合复兴贷款伊佩克斯银行为船东提供出口信贷融资，保障建造项目顺利进行。

为全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，中国信保有针对性地推出了多项普惠金融政策措施，涵盖承保、理赔、融资等诸多层面，全力帮助外贸企业复工达产，为小微企业等实体经济发展提供保障支持。2020年，中国信保服务小微企业11.6万家，同比增长31.9%；支持小微企业出口近3000亿美元，同比增长41.1%；向小微企业支付赔款近1.2亿美元，同比增长28.1%；为小微企业提供保单融资164亿元，同比增长86.6%。

海外疫情持续蔓延，中国信保充分发挥政策性和金融性的双重特性，将更多信用资源投入到共建“一带一路”中。2020年，中国信保支持对“一带一路”沿线国家的出口和投资1526.3亿美元，支付赔款3.6亿美元。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)