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购买汽车票被偷偷搭售保险 律师：违法！应遵循自愿购买原则

2021年01月14日14:15 | 来源：中国网
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中国网财经1月14日讯(记者 程宇楠) 临近春节，人口流动逐渐进入高峰，一条“售票员卖票时偷偷搭售保险”的词条登上某社交平台热搜，引起网友广泛关注和讨论。

热搜视频显示，一名乘客在陕西省西安汽车站购买车票时，售票员未经询问以及获得同意，偷偷为其搭售了一单价值4元的保险。后经该乘客几次追问质疑，售票员终于表示“好了，对不起”。

视频一经曝光，有媒体联系到该车站相关人员，其明确表示，售票员需要经过询问才能将保险卖给乘客，保险买与不买应是消费者的自愿行为。

值得注意的是，这一视频引起网友的广泛关注和讨论。大多数网友表示经常遇到搭售现象，且对该项保险的售卖规则并不清楚；更有一部分网友表示，一直以为买票时搭售的保险是必须以及强制购买的产品。

这表示，很大一部分消费者在遇到购买车票被搭售保险的情形时，选择了默认，或是一时间并不清楚该如何处理。

北京格丰律师事务所合伙人郭玉涛律师告诉中国网财经记者，上述暗中搭售保险的行为违反了我国的《保险法》以及《消费者权益保护法》。他指出，除国家规定必须购买的强制保险外，任何商业保险合同自愿订立，不得利用职务或者职业便利强迫、引诱投保人订立保险合同。上述这类情况下，若不愿购买保险，可直接向售票员提出退款退保。

国内资深保险法律师张宏雷则指出，上述搭售行为由来已久，利益驱动下屡教不改，是保险业的顽疾之一。他建议，消费者遭遇强卖后应进行举报；监管部门应遵照《消费者权益保护法》，对进行强迫售卖保险的，给与“骗1赔3”的顶格处罚；而对屡教不改的保险公司和代理点也应处以重罚。

有业内人士表示，一些汽车客运公司成立保险代理公司从事代理销售业务，利用车站交通枢纽的便利向广大乘客兜售保险，从中抽取高达70%左右的佣金。例如上述乘客购买一份4元的保险，客运公司下属的保险代理公司就会得到2.8元的“提成”。在大量客流的累计下，兜售保险将会是一笔很客观的收入，进而为了这份利益，汽车客运公司选择偷偷搭售保险。

事实上，我国《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十六条规定，未为旅客投保承运人责任险的，且拒不投保的客运车辆经营者，将由原许可机关吊销经营许可证。即无论车票票面上有无标志，汽车票价本身都已包含一定比例的保险费用，一般情况下无需额外参保。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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