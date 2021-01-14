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我国2020年成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体

2021年01月14日14:40 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月14日电（记者刘红霞）海关总署14日发布数据，2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%，在新冠肺炎疫情和单边主义保护主义等多重压力之下创历史新高，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文当天在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上说，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月正增长，全年出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增长27.4%。

　　“国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。”李魁文说，根据世界贸易组织和各国已公布的数据，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达到12.8%、14.2%、11.5%，比历史最高值分别提升0.8、0.4和0.7个百分点。

　　李魁文介绍，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，与这些贸易伙伴进出口分别为4.74万亿元、4.5万亿元、4.06万亿元、2.2万亿元和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。

　　“此外，我国对‘一带一路’沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。”他说。

　　作为我国第一大外贸主体，民营企业表现出强大韧性。数据显示，2020年有进出口实绩企业53.1万家，增加6.2%，其中，民营企业进出口14.98万亿元，增长11.1%，占我国外贸总值的46.6%，比2019年提升3.9个百分点，成为稳外贸的重要力量。

　　“面对前所未有的困难和挑战，我国外贸进出口交出了一份亮眼成绩单，实属不易。”李魁文说，2021年世界经济形势依然复杂严峻，外贸发展面临诸多不稳定不确定因素，海关将扎实做好相关工作，为“十四五”外贸开好局、起好步作出应有贡献。

(责编：郝江震、牛镛)

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