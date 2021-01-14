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TalkingData发布2020年高校毕业生求职研究报告

2021年01月14日15:46 | 来源：人民网
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近日，TalkingData发布《2020年高校毕业生求职研究报告》（以下简称为《报告》），对2020年高校毕业生求职行为及求职心态进行全面调研，全面解析当代高校毕业生的求职需求，从市场环境和人群画像等维度解构当代高校毕业生的求职偏好及未来求职趋势。

《报告》的数据显示，在2020下半年，招聘市场回暖，求职类头部APP整体平均日活同比增长。其中，BOSS直聘于2020年5月至10月的平均日活用户数约280万，平均同比增长率超过80%，居行业首位；而在手机终端的各求职招聘类APP中，BOSS直聘平台的活跃大学生数量占比较高，是最受大学生欢迎的求职类APP之一。

同时，对比《报告》中当代高校毕业生的求职行为数据可以发现，偏爱“直接”是其最为显著的求职心态。一方面高校毕业生习惯了即时通讯的沟通方式，找到“对的人”直接沟通，成为其求职刚需。数据显示，当代高校毕业生在使用求职平台时，57.9%的高校毕业生希望与业务部门的直属领导进行对接，他们期待与业务对接人实现直接对话，有69.1%的高校毕业生认为与业务部门的人进行事先沟通有助于增加面试的成功几率。

《报告》还显示，BOSS直聘APP的人均使用次数和使用时长都居于高位。在次均使用时长方面，BOSS直聘位列行业首位，在平台端进行20分钟以上的深度交流的高校毕业生占比45.2%。

作为移动互联网一代，2020年度高校毕业生在各类APP的覆盖率整体高于移动互联网用户人群，“找工作”与“餐饮外卖”、“租房”并列，成为线上刚需。

观察《报告》中所体现的高校毕业人求职画像可以看发现，效率是当代高校毕业生找工作阶段的第一关键词。求职过程中，高校毕业生大多期望在2个月内找到工作，其中1~2个月占比39.1%，1个月内的占比40.3%；同时，有六成的高校毕业生希望在5天内获得面试邀请。可见，高校毕业生在找工作的过程中追求“高效率”。

值得一提的是，“自主意愿”和“创业精神”也已成为当代高校毕业生求职的显著特点。在高校毕业生求职时较为重视的因素中，仅“父母意愿”一项占比明显偏低，为13.1%。这一数据显示出当下高校毕业生将选择掌握在自己手中、更为独立自主的求职理念。与此同时，出于锻炼与学习的考虑，有43.1%愿意考虑创业公司，52.1%则需要视找工作情况而定。（藤元）

(责编：白帆、连品洁)

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