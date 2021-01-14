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快递服务哪家快？国家邮政局发布调查结果

2021年01月14日15:50 | 来源：新华网
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新华社北京1月14日电（记者赵文君）国家邮政局14日举行一季度例行新闻发布会，发布2020年快递服务满意度调查和时限测试结果。受疫情影响，2020年，全国重点地区快递服务全程时限为58.23小时，较2019年延长2.03小时。

10家品牌快递企业的全程时限和72小时准时率排名均为：顺丰速运、邮政EMS、京东快递、中通快递、韵达速递、百世快递、申通快递、圆通速递、天天快递、德邦快递。

从全国重点地区快递服务时限测试结果来看，受疫情影响，2020年，全国重点地区快递服务全程时限为58.23小时，较2019年延长2.03小时；72小时准时率为77.11%，较2019年降低2.15个百分点。从月度情况看，1至3月受到显著影响，全程时限明显延长，72小时准时率显著下降。自4月开始，随着复产复工的效果显现，逐步接近正常水平。“十三五”时期，全程时限较“十二五”末期缩短0.48小时，72小时准时率提升1.58个百分点。

在不同区域中，全国寄往东部地区的快件平均时限为53.51小时，较2019年缩短2.05小时；全国寄往中部地区的快件平均时限为58.42小时，较2019年延长0.80小时；全国寄往西部地区的快件平均时限为68.60小时，较2019年延长4.97小时。

据介绍，此次调查和测试由国家邮政局组织第三方机构进行，调查对象为2019年国内快递业务量排名居前、体现主要市场份额的10家全网型快递服务品牌，调查范围覆盖50个城市。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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