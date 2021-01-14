人民网北京1月14日电 （孙阳）今日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，2020年全年，我国汽车产销降幅收窄至2%以内，新能源汽车产销创历史新高，报废机动车回收数量实现正增长。

高峰介绍说，国内汽车消费市场情况主要体现在三个方面：

汽车产销持续回暖。12月，新车产销量分别为284万辆和283.1万辆，同比增长5.7%和6.4%；其中，新能源汽车产销量分别为23.5万辆和24.8万辆，均创月度新高，同比增长55.7%和49.5%。2020年全年，汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，降幅均比2020年上半年收窄15个百分点左右；其中，新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，均创历史新高，同比分别增长7.5%和10.9%。

二手车交易量保持回升态势。12月，全国二手车交易量170.8万辆，同比增长1.3%。2020年全年二手车交易量1434.1万辆，同比下降3.9%，降幅比2020年上半年收窄15.7个百分点。

报废机动车回收数量加快增长。12月，全国报废机动车回收数量38.6万辆，同比增长61.4%，增速创年内新高。2020年全年回收数量达到239.8万辆，同比增长4.5%。

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