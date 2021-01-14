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三大举措积极推进双循环战略下需求侧管理

庄巨忠
2021年01月14日20:37 | 来源：人民网-财经频道
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当前，“十三五”完美收官，“十四五”开局在即。供给侧结构性改革已取得显著成效，也为需求侧管理准备了条件。笔者认为，内循环是双循环发展新格局的重点，而增强内循环能力的关键环节之一就是内需，这就意味着“扩内需”的重心从投资驱动转向消费驱动，特别是增加居民消费，减少增长对投资的依赖。

具体举措包括以下三方面：

第一是加大减贫的力度，扩大中等收入群体的规模。减少贫困和扩大中等收入群体的规模既能够降低中国居民储蓄的GDP占比，又能改善收入分配。下一步可以考虑采用标准更高的贫困线，也可以结合国际经验，建立符合中国国情的相对贫困线。扩大中等收入群体规模，关键是要创造更多的城市就业机会，吸收农村劳动力。同时，需要逐步增加个人所得税在收入再分配中的作用。

第二是要进一步增加对教育和卫生的公共支出，并完善社会保障与安全网。近年来，中国在教育和卫生领域的公共支出逐步增加，但仍然较低于发达国家的水平。同时，要进一步完善全民医疗保险制度，特别是要缩小和消除地区之间和城乡之间的差别。增加对教育和卫生的公共支出，以及完善社会保障与安全网也有助于降低居民储蓄，并增加居民实际可支配收入，同时改善收入分配。

第三是要不断提高投资效率，消除投资率下降对增长可能带来的负面影响。在微观层面，提高投资效率要加强投资项目的技术、财务、经济和环境的可行性研究，杜绝浪费和腐败。在宏观层面，要增加投资的市场导向，让市场在资源分配中真正起到决定性的作用。

值得注意的是，提高投资效率也需要优化投资结构，使基础设施、设备和房地产三类投资更加平衡和符合发展的需要。资本投资要鼓励产业升级和科技创新，特别是要加强对绿色产业和科技的投资。

中国的发展已经上了一个新的台阶。需求作为拉动经济增长的动力将会变得越来越重要。双循环战略下的需求侧管理将使供给侧改革更加有效，对提高增长的质量和可持续性至关重要。

（作者系国际金融论坛联席首席经济学家、亚洲开发银行高级经济顾问

(责编：任妍、刘阳)

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