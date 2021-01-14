近日，《精准方略：西藏产业扶贫的路径与实践——以拉萨市曲水县为例》一书由广西师范大学出版社发行。

据了解，该书以拉萨市曲水县脱贫攻坚为例，聚焦产业扶贫，阐释了西藏产业扶贫的理论思考与实践探索，展示了雪域高原各族干部群众在新时代脱贫攻坚中凝聚起的精神力量。

全书从绿色发展、产业空间、扶贫体制、资源剧增、力量再造5各方面出发，剖析了曲水县在脱贫攻坚中坚持“六个精准”、落实“五个一批”，构建起统筹绿色发展、易地扶贫搬迁、“志智双扶”等的“一体双翼”产业扶贫格局，真实再现了曲水县域脱贫攻坚的整个过程，并以此为例，对西藏的产业扶贫的可持续发展进行了有益的思考。

公开资料显示，该书由曹森皓、李雪萍所著，两位作者一位是处在攻坚前线的参与者、亲历者，另一位则是长期从事藏区基层社会治理及贫困治理研究的专业学者。国务院扶贫办中国扶贫发展中心主任、研究员黄承伟在序言中讲到该书是充满“泥土”芬芳的生动实践和理论思考。

相关人士表示，全书在写作过程中坚持以“以小见大”“由内而外”，注重记录参与实施者、精准受益者、第三方观察者“三者”在脱贫攻坚中的互动与真实感受，并通过大量一手访谈和生动的案例故事，展现出群众生活中直接、真切的变化。（记者夏晓伦）

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