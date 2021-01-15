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进出口连续七个月实现正增长

迎难而上，外贸交出亮眼成绩单（权威发布）

本报记者  杜海涛
2021年01月15日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　“2020年，面对前所未有的困难和挑战，我国外贸进出口交出了一份亮眼成绩单，实属不易。”1月14日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在国新办新闻发布会上说。

　　民营企业成为进出口增长的重要拉动力量

　　2020年，我国外贸迎难而上，进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，货物贸易第一大国地位进一步巩固，展现了强大的韧性和综合竞争力。

　　外贸结构进一步优化。2020年，民营企业进出口增速比同期外贸整体增速高9.2个百分点，成为我国外贸进出口增长的重要拉动力量。一般贸易进出口占比持续提升，比2019年提升0.9个百分点。外贸区域发展更加平衡，中西部承接东部产业转移取得新进展，中西部地区外贸进出口增长11%，占比较2019年提升1.4个百分点，达到17.5%。

　　贸易伙伴更趋多元。2020年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。

　　“防疫物资出口有力支持了全球抗疫斗争。”李魁文说，我国发挥全球抗疫物资最大供应国的作用，积极开展抗疫国际合作，尽己所能向全球200多个国家和地区提供和出口防疫物资。2020年3月至年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元。其中，出口口罩2242亿只，价值3400亿元，相当于为中国以外的全球每个人提供了近40个口罩；出口防护服23.1亿件，护目镜2.89亿副，外科手套29.2亿双；出口呼吸机27.1万台，病员监护仪66.3万台，红外测温仪1.19亿件。

　　口岸营商环境持续优化，企业成本进一步降低

　　2020年，各地海关不断提升通关便利化水平，持续优化口岸营商环境。

　　全面推进“两步申报”“提前申报”“绿色通道”等便利化措施，提高通关效率。去年12月，全国进口、出口整体通关时间分别为34.91小时和1.78小时，较2017年分别压缩64.2%和85.5%。

　　大力推广关税保证保险试点，累计参与企业3509家，担保税款3776亿元，其中中小型企业占比近80%，有效缓解了企业尤其是中小企业融资难、融资贵等问题。

　　“受疫情影响，国际航班大面积停航减班，传统运力骤减，海关总署及时出台支持中欧班列发展十条措施，全力保产业链供应链稳定。”李魁文介绍，中欧班列全年开行1.24万列，发送113.5万标准箱，同比分别增长50%和56%，综合重箱率达到98.4%。

　　坚决防范疫情输入风险，抓紧做好RCEP实施前的相关工作

　　目前全球疫情形势依然严峻，海关总署严格按照国务院联防联控机制要求，加大进口冷链食品的检疫力度。目前，对发生员工感染新冠肺炎的21个国家的124家冷链食品生产企业，采取暂停其产品进口措施，其中有107家企业在出现疫情后即自主暂停了对华出口。

　　去年11月，我国签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。据海关统计，2020年，我国与RCEP成员国进出口总值10.2万亿元，增长3.5%，占同期我国进出口总值的31.7%。其中，出口4.83万亿元，增长5%；进口5.37万亿元，增长2.2%。

　　李魁文表示，目前RCEP是全球体量最大的自贸区，涵盖全球约30%人口、30%经济总量和30%对外贸易。海关总署正结合自身职责，抓紧推动RCEP实施前的相关准备工作。将加大政策宣传力度，帮助企业了解、掌握关税减让和享惠规则，为协定优惠应享尽享打好基础。同时，聚焦RCEP实施过程中可能出现的难点，加大内部研究和培训力度，提前做好准备，以便更好服务企业。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月15日 02 版）

(责编：白宇)

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