本报记者 王永战

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近年来，四川探索实行将所有惠民惠农财政补贴资金通过社保卡“一卡通”发放，群众得以便捷地领取各项补贴。

财政补贴“一卡通”发放，实现了对补贴资金的阳光发放和阳光监管，让补贴项目更精准、补贴资金管理更清楚、补贴政策更惠民。

隆冬时节，傍晚时分，小雨淅淅沥沥刚下过，地上还带着些许泥泞。四川德阳市旌阳区隆兴桥村村口，67岁的杨富清大爷照例出来散步。

“叮咚”一声手机铃响，来消息了。打开手机，杨富清一看短信，原来是退役士兵生活补助到账了。“现在真方便，所有补助都打到社保卡上，还有短信提示。”杨富清赞叹。“老杨，啥时候去取钱啊？”同行好友问。“不急，需要时再取嘛！”老杨笑着答道。

在四川，像老杨这样通过社保卡领取各类惠民惠农财政补贴资金的情况已很普遍。一卡领取、方便快捷，财政补贴资金“一卡通”发放让补贴项目更精准、补贴资金管理更清楚、补贴政策更惠民。

一卡在手，为老百姓建起“明白账”

回忆起前些年领补贴的日子，七八种补贴补助分别打到七八张卡里，杨富清常常觉得脑子不够用。“有一次去乡镇取补贴，卡却拿错了。还有一次，忘记密码，找了办事的小伙子才帮忙解决了问题。”老杨说。

不仅如此，由于各类补贴补助涉及多个部门，补贴政策有什么，补贴金额有多少，补贴资金什么时候到，想搞清楚真是不太容易。

在内江市东兴区田家镇，村民刘兆全也深有同感。家里几亩耕地有地力保护补贴，此外还有困难残疾人生活补贴等。每次去取补贴，刘兆全总要带着这卡那卡，一家一家银行跑。

“2019年听村干部说有了‘一卡通’，可以用社保卡领所有补助，我就赶紧在村里填报了信息。”刘兆全说，没过多久，各项补贴就都发到了社保卡里，每一笔到账还有短信通知。

实行所有惠民惠农财政补贴资金通过社保卡“一卡通”发放，是四川省2018年以来的积极尝试。“通过专项治理，我们发现过去的惠民惠农补贴发放，存在农民管卡不容易、发放不规范不及时、信息不对称等问题，随后开始试点推广社保卡‘一卡通’发放模式，让补贴资金精准直达群众，为老百姓建起‘明白账’。”四川省财政厅副厅长黎家远介绍。

翻出手机里的短信，杨富清介绍起自己所领的各项补贴：这是每个月的60岁以上退役士兵生活补助，这是刚刚到账的养老金，这是退耕还林补助……七八项算下来，老杨一点也不含糊。

阳光发放，补贴资金有了严格监管

据了解，前些年当地发放惠民惠农补贴时，不同部门主管各自的补贴发放，因为缺乏系统管理，冒领、挪用农户补贴的现象在一些地区发生过。

为解决这一问题，四川省探索建立阳光发放信息平台，一张卡片“统”、一个口子“发”、一套制度“管”，实现补贴资金阳光发放和阳光监管。黎家远介绍，平台具备申报录入、资金发放、投诉举报、公众服务、监督管理等功能。“省里主要负责平台的监管指导，市级则负责‘一卡通’发放信息系统建设和指导补贴项目发放，县级财政部门负责补贴项目资金拨付等。”

2019年7月1日，德阳市“一卡通”发放监管信息系统正式上线。“截至目前，省市县181项惠民惠农财政补贴资金已纳入系统发放，累计发放补贴27.66亿元。”德阳市财政局社保科科长许香军介绍，为了让补贴资金有本“清楚账”，当地实施了补贴分级审批、外部共享数据预警等。

如何实现补贴信息的收集与分级审批？内江市东兴区田家镇社会事务办副主任邓慧介绍，居民本人提出申请、村社进行信息收集与审核后，街道将相关资料再次审核并录入发放监管系统提交至区级部门，最后由区级部门在系统中完成社保卡信息比对和复核。

具体到补贴资金的发放上，许香军说，市县业务主管部门根据项目发放周期向同级财政部门申请资金。经审核后，资金被拨付到相关银行。银行根据“一卡通”发放监管信息系统中的补贴明细，将补贴资金划入居民的社保卡账户。

据介绍，补贴录入、审核和发放均在发放监管信息系统进行，如果哪个环节超过时效，系统就会预警。“此外，我们还设置了前置审批预警规则，对可能违规或不实的信息进行收集并推送给主管部门。”许香军介绍，这一措施有效实现了补贴资金监管。

为拓宽社保卡发行力度，让补贴政策精准惠及更多群众，德阳市已在全市推广社保卡，累计持卡人数已超350万人，占到常住人口的99%。截至目前，内江市已将教育扶贫救助基金、残疾人扶贫对象生活补贴等111类128项惠民惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放范围，通过社保卡“一卡通”发放资金36.54亿元，惠及群众138万人。

拓展功能，持卡人享受更多便利

除了实现惠民惠农财政补贴一卡发放，社保卡“一卡通”还可以用来做什么？

在财政局做社保工作多年，许香军很清楚群众的需要——社保卡“一卡通”最好能和其他各个平台打通，让各类补贴政策清楚展示，各类功能一卡办理，实现一卡在手，群众无忧。

“我们拓宽了社保卡使用范围和方式，可以进行养老保险、工伤保险定期待遇领取资格认证，实现公积金等政务服务信息查询。”许香军说，“一卡通”还集成了公交卡、图书借阅卡等多种功能，打通了政务服务、文化、人社等部门的业务，实现数据和信息共享，真正惠及每一个办事群众。

此外，在阳光发放的基础上，四川按照“财政搭台、部门实施、分级承担、共享共用”模式，推动阳光审批信息系统建设，无缝对接阳光发放平台。目前，四川省定惠民惠农财政补贴阳光审批系统已全面建成；2021年底前，市县自定补贴项目阳光审批系统将建成，四川惠民惠农补贴“一卡通”发放将全面实现阳光审批、阳光发放。黎家远介绍，届时，所有惠及群众都可实现一卡领取各类补贴补助，网络查询各类补贴政策清单，财政资金也将得到全流程严格监管。

“下一步，我们将对照国家7部门明确的工作目标和任务，会同相关部门研究制定实施细则，进一步明确目标任务和职责分工，细化落实举措，确保‘一卡通’真正成为老百姓的明白卡、实惠卡、幸福卡。”黎家远说，四川省内的补贴政策清单目前已实现通过“一卡通”平台快捷查询。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 10 版）

(责编：白宇)