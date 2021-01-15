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推广信用承诺制度，完善信息披露机制

国家邮政局将整顿刷单等行为

2021年01月15日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月14日电  （记者李心萍）明明没有购物，却意外收到包裹，还要自己付邮费。打开包裹后，里面多是质次价廉的物品……针对快递领域存在的此类非法行为，国家邮政局有关负责人在14日举行的发布会上表示，将加快推广信用承诺制度，完善失信行为信息披露机制，对刷单、贩卖快递盲盒等进行清理整顿。同时，加强对快递数据收集、管理、使用的监管，严肃查处泄露用户信息等违法行为，为消费者营造安全平稳畅通的寄递环境。

　　据介绍，物流刷单，是指物流公司内部人员协助不法商家寄送空包件或提供不真实物流信息，从而提高商家成交量、信用等级的行为。快递盲盒，则是指不法分子通过不同渠道获取客户个人信息，大面积发货，再利用到付款项和实际货品价格差获利的行为。2020年11月底，上海警方打掉了一个专门操持快递盲盒的团伙。经查，该团伙通过“货到付款快递”的方式，将成本10多元的毛衣卖到了198元。2020年9月至11月，该团伙共发出快递7万余件，签收4000余件，非法获利40余万元。

　　有关专家提醒消费者，对于来路不明的到付快递，签收时务必提高警惕，尽量当场验货，非自己购买的商品应当拒绝签收。

　　发布会上，国家邮政局还介绍了2021年邮政快递业重点推进的民生实事。其中提到，要进一步提升末端投递服务水平，到2021年底，智能快递箱投递率要达到10%以上、快递公共服务站数量达到11.5万个。国家邮政局将试点施行末端公共服务站服务规范，制定智能快件箱服务指引，加强末端服务行业自律；支持末端服务设施多元发展，以老旧小区改造为契机，加快推进智能快件箱（信包箱）、快递公共服务站等末端设施建设。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月15日 10 版）
(责编：白宇)

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