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银保监会规范短期健康保险业务

严禁“短险长做”误导消费者

2021年01月15日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月14日电  （记者屈信明、欧阳洁）近年来，短期健康保险业务发展较快，但也存在部分产品缺乏定价基础、保额虚高，销售行为、核保理赔不规范，部分公司无序竞争等问题。为规范短期健康保险市场秩序，保护消费者合法权益，银保监会出台《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》（以下简称《通知》）。

　　《通知》明确短期健康保险不得保证续保，不得使用“自动续保”“承诺续保”“终身限额”等易与长期健康保险混淆的词句，严禁“短险长做”误导消费者。规范产品定价、赔付率，要求保险机构定期在公司官网披露短期健康保险业务整体综合赔付率，不得设定严重背离理赔经验数据基础的、虚高的保险金额。严禁保险公司通过随意停售保险产品，弥补其因激进经营造成的损失，要求保险公司通过公司官网和即时通信等方式，公开披露产品的具体停售原因、停售时间，以及后续服务措施等信息。

　　银保监会有关负责人说，建议消费者在选购健康保险产品时认真阅读产品条款，重点关注产品的保险期间和保险责任。对于费用补偿型的健康保险产品来讲，发生的医疗费用不能重复理赔，不建议重复购买此类产品。此外，年轻的消费者购买短期健康保险价格会比较便宜，但短期健康险也有局限性，比如消费者因健康状况变化导致医疗费用风险增加，再次购买产品的价格会升高，同时也会面临产品停售。因此，消费者在选择健康保险产品时，不仅要关注产品的价格，还要关注产品长期保障功能和保障水平。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月15日 14 版）
(责编：白宇)

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