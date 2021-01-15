人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

《优化营商环境条例》实施一年来

企业对营商环境满意度高 切实降低企业负担

本报记者  邱超奕
2021年01月15日07:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2019年10月，国务院颁布《优化营商环境条例》（以下简称《条例》）。为促进《条例》更好落地见效，受国务院委托，国务院发展研究中心对《条例》实施一年来的情况开展了第三方评估。2021年1月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍评估有关情况。

　　“我们选取了《条例》中有硬性改革要求的34个条目，通过企业座谈、政府座谈、实地走访、问卷调查、线上调查等方式进行评估。评估组实地调研了9个省市的18个典型城市，并与国家发展改革委、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、海关总署、税务总局、市场监管总局等部门进行了座谈交流。”国务院发展研究中心副主任张军扩说。

　　张军扩表示，总体来看《条例》实施开局良好：31个省（区、市）均制定出台了贯彻实施《条例》的具体政策措施，其中近20个省（区、市）制定出台优化营商环境地方性法规或政府规章，国务院有关部门和各地区累计修订废止不符合《条例》规定的法规、规章和规范性文件等约1000件。《条例》的出台实施受到国际社会的广泛关注和普遍赞誉。2020年7月，世界银行发布专题报告，与全球共享中国优化营商环境改革经验，专门称赞《条例》提出了一整套基于国际先进规则的改革原则和指南。

　　根据评估，《条例》落实工作呈现出三个特点。一是总体进展良好。34条有硬性约束的具体条目，达到“基本落实”及以上水平的占90.7%。二是呈现梯度推进格局。东部地区示范领先，中西部和东北地区积极跟进。三是企业满意度整体较高。调查问卷列出的21个《条例》条目中，有20个条目的平均得分在4分以上（满分5分）。

　　张军扩表示，《条例》实施一年来已取得一系列成效，包括为抗击新冠肺炎疫情和促进复工复产、复市复业提供了有力支撑；进一步保护和激发了市场主体活力；培育了国际竞争新优势，各地主动对标国际先进水平，努力打造一流营商环境；促进政府职能深刻转变，更多行政资源从事前审批转向事中事后监管和提供服务。企业普遍认为“放出了活力、管出了公平、服出了效率”。

　　在《条例》贯彻实施过程中，各部门积累了不少经验。国务院发展研究中心企业研究所所长马骏介绍，首先是相关部门在本领域开展的专项改革，比如市场监管总局推动商事制度改革、税务总局牵头开展纳税便利化改革、海关总署推进“单一窗口”建设、住建部牵头开展工程建设项目审批制度改革等，改革效果非常显著。此外，为抗击疫情采取的一系列重大措施，比如阶段性减免小微企业增值税、阶段性减免小微企业三项社保的单位缴纳部分，还有小微企业贷款延迟还本付息、阶段性降低电费、减免小微企业承租国有企业房产的房租等，这些都切实降低了企业负担，帮助企业渡过难关。

　　“去年前三季度新设企业近590万户，同比增长7.7%，表明优化营商环境工作起到了很大作用。我们通过监管便利化、提供优质服务、减税降费、金融支持等改善了营商环境，激发了市场主体活力，保障‘六稳’‘六保’工作有效顺利推进，使复工复产取得很好成效，最终使中国成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。”张军扩说。

　　


　　《 人民日报 》（ 2021年01月15日 04 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved