据新华社北京1月14日电 （记者刘诗平）记者14日从水利部了解到，截至2020年底，中国有逾2.7亿农村人口供水保障水平得到提升，其中解决了1710万贫困人口饮水安全、1095万饮水型氟超标和苦咸水问题。

饮水型氟超标方面，2018年10月，河北省有276.2万农村人口存在饮水型氟超标问题，居全国首位。经过努力，截至2020年10月底，通过江水置换（南水北调中线调水）、新辟合格水源等方式，河北省全面解决了农村人口饮水型氟超标问题。

苦咸水问题向来是甘肃省的历史性难题。经过努力，截至2020年底，甘肃省31个县区完成苦咸水改水投资6.89亿元，121处工程全部完工，受益人口39.52万人。村民们告别苦咸水，喝上了“卫生水”。

水利部相关负责人表示，按照现行标准，中国贫困人口饮水安全问题已经得到全面解决，农村人口的饮水型氟超标和苦咸水问题得到了妥善解决。

据水利部统计，目前，全国农村集中供水率达到88%，自来水普及率达到83%。万人工程水源保护区全面划定，千人以上工程已基本实现收费全覆盖，农村供水保障程度得到提升。

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