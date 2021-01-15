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为消费者创造真正的幸福感

韩维正
2021年01月15日07:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　小家电火了，是因为满足了人们对美好生活的新需要。就像知乎平台上一位用户的提问：“哪些小家电能快速提升生活幸福感？”消费者对“幸福感”的追求，就是中国小家电市场火热的根本逻辑。

　　研究数据显示，当人均GDP达到3000美元以上，小家电行业会呈出一个高速增长的曲线，因为小家电产品多数服务于人们提高生活品质的改善型需求，比如美食加工、清洁卫生、个人护理等。今天的中国，经历了40多年的改革开放与数轮“家电下乡”，冰箱、电视、洗衣机等刚需型大家电渐趋饱和，轻便好看、无须安装的小家电进入发展快车道。

　　什么是消费者的幸福感？对许多人来说，能利用技术让忙碌而疲惫的自己“解放”一小会儿，就是最简单的幸福。而近年兴起的小家电之所以能“爆红”，恰恰就是击中了这种“小确幸”。比如爱喝酸奶，但超市买的贵，便宜的又担心不卫生，怎么办？家用小型酸奶机诞生了。喜欢家里干净，但天天拖地腰酸背痛，请保洁人员成本又太高，怎么破？自动洗拖布的拖地机器人出现了。自己做酸奶，既可以调配多种口味，还能在朋友圈“秀”一把，让消费者如何不爱？有机器人拖地，省下时间喝茶看书打游戏，还能减少家务分工带来的“家庭矛盾”，让年轻人如何不连呼“真香”？

　　纵观目前市场上较为成功的小家电品牌，其“发家”过程往往相似。都是先瞄准被传统家电巨头忽视的空白领域，做出单一“爆款”产品，一炮打响后，再围绕“爆款”打造“生态”。像小熊靠煮蛋器风靡，然后开始向各类早餐电器覆盖；北鼎从养生壶起步，逐步形成自己的“饮水生态”。

　　在这个过程中，小家电之于大家电的另一个不同也开始显现，那就是家电从耐用品变成了快消品。空调、冰箱、洗衣机这些大家电，每个家庭的使用周期往往在5年以上，甚至有的家庭一辈子都没换过。但小家电走了另一条路。由于价格亲民、移动方便，加上循环经济兴起，小家电的更新迭代要快得多。酸奶机出了新配色，破壁机加了新功能，再换一个就是了，旧的挂在闲鱼，还能回收一些成本。

　　在快消品的逻辑下，营销更成为小家电商家的发力点。营销领域有句话：星巴克卖的不是咖啡，是休闲。对于小家电商家来说，他们卖的则是“生活幸福感”。借助抖音、快手、小红书等新兴社交平台的流量红利，用户从“种草”到购买的决策可以瞬间完成，买小家电也跟买化妆品一样，成了某种“冲动型消费”。

　　但这也带来了许多问题。小家电市场急速扩大，吸引大量商家涌入，产品质量良莠不齐。同时，相对低的技术门槛、快消品的玩法，让重营销、轻产品的风气一定程度存在，这往往会导致质量问题。再者，太过细分的功能，终会带来闲置率的问题。比如专门做希腊酸奶的酸奶机，或许下单一时爽，但最终一周也就用一次，大部分时候还是闲置“吃灰”。长此以往，消费者的购买热情也会逐渐降低。

　　给消费者创造“幸福感”，一定是靠切实解决问题，而非制造幻象。小家电想从“网红”变为“长红”，核心还是要在产品研发上下功夫。利用技术让生活变得更加舒适、优质、轻松，这才是一切家电最根本的立足点。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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