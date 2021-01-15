孟凡霞 马嫡

自2010年首批4家消费金融公司获批试点以来，十余年内，消费金融阵营稳步扩容，其中，银行系占比超过半壁江山，且扩张步伐还在加快，这也成了中小银行角逐的新战场。目前，国内已开业的持牌消费金融公司有27家，银行系达到18家。近日，福建海峡银行官网披露，该行拟设立消费金融公司，排队拿牌银行再添一例。虽然越来越多中小银行争相涌入消金大战，但在拓展能力、经营精细化程度、用户体验方面，银行系的消费金融公司还有提升空间。

中小银行排队布局

近日，福建海峡银行官网披露，该行董事会会议审议通过关于设立消费金融公司等4个议案。1月14日，北京商报记者就消金公司筹备进展等问题采访该行，相关负责人表示以信息披露情况为准。

官网显示，福建海峡银行成立于1996年12月，市场定位于“服务地方经济、服务民营和小微企业、服务城乡居民”。

2021年是持牌消费金融机构发展的第11个年头，截至目前，全国共有27家消费金融公司开业，这其中有18家为银行系公司。过去一年消金牌照加速审批，2020年共有5家消费金融公司获批筹建，其中银行系有2家，分别为光大银行旗下的北京阳光消费金融和江苏银行旗下的苏银凯基消费金融。

在业内人士看来，近几年，随着消费金融业务的快速发展，市场空间打开，消费金融公司作为专业消费金融业务机构，将面临更好的发展机遇。谈及银行争相设立消金公司，零壹研究院院长于百程指出，消费金融公司是开展全国性消费金融业务的专业持牌机构，银行布局消费金融公司，也是看好近几年快速发展的消费金融市场，为自身消费金融业务积累经验。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮进一步指出，一方面，2020年消费金融牌照迎来“开闸期”，与此同时，在经济“内循环为主、外循环赋能”的大背景下，消费金融业务具有光明的前景；另一方面，银行设立消金公司也是源于机构发展需求，消费金融公司定位于消费场景的挖掘与金融服务的提供，在专业分工及市场化组织架构方面相较传统银行业务更具优势。

业务升级和协同

目前来看，消费金融公司的股东主要是三类机构，持牌金融公司、产业公司和互联网巨头。相对来说，金融系公司具有资金优势和金融风控优势，产业公司具有场景优势，互联网巨头有用户和技术优势。于百程表示，一般来说，一家消费金融公司往往由某一股东控股，同时具有多种股东背景，多方优势结合，发挥出资金、风控和用户、运营等综合优势，这也成为近几年消费金融公司的标配股东结构。

消费金融公司因为自身不能揽储，资金来源有限，而银行系股东则在资金成本上能发挥出得天独厚的优势。“目前监管对银行补充资本金较为支持，消费金融公司有银行背景在融通资金方面也会有更宽敞的渠道，更低廉的价格。”银行业资深分析人士王剑辉如是说。

在银行股东的支持下，银行系消金公司增资“补血”热情也随之高涨。比如2020年12月14日，北京银行发布公告，同意出资7500万元参与北银消费金融增资。晋商消费金融也在去年末拟通过增资项目募集资金不超过7.4亿元，其大股东晋商银行将同比例增资。

值得一提的是，透视银行系持牌消金公司的股东可以发现，多数为中小银行。

对此，王剑辉分析，银行布局消费金融公司实际上是传统银行对业务的升级和延伸，也是在经济调整下自我转型的一种尝试。从中小型银行的定位上看，需要拓展一些特色化、差异化的产品和服务，消费金融业务一般小额多笔，需要针对消费者的需求快速分析和反应，对产品服务过程灵活调整。中小银行规模较小，如果内部经营较好，沟通机制更为简单高效，贴合中小银行的禀赋，因此中小银行会在消费金融领域作出更多的探索。

谈及为何中小银行会争相涌入消金大战，在苏筱芮看来，消费金融的客群比银行客群更为下沉，而在银行业中，中小银行的客群比大行更下沉，中小银行开展消费金融业务既存在市场化扩张的动机，希望借助消金牌照全国性展业的性质作出更多尝试；又因为所定位的客群存在一些交集，能够与原有业务形成一定协同。“中小银行是区域性银行，业务展业受地域限制，因此设立消费金融公司，可以借此扩展消金业务的范围。”于百程进一步说。

精细化运营待提升

在苏筱芮看来，伴随着消费金融牌照的开闸及网络小贷的收紧，越来越多的民营主体涌入消金业态，银行系消金公司具有金融基因，在低资金成本方面拥有天然优势，由于金融属于强监管行业，因此银行系消金公司在合规的步子上也能相较其他主体迈得更稳。

不过，虽然银行系占据消费金融行业的半壁江山，具有资金等优势，但也有诸多考验亟待突破。王剑辉表示，在实际经营过程中，银行股东背景并不一定能让一家银行系消金公司做得更好，反而在市场拓展中，面对快速变化的消费场景，银行系的消费金融公司的拓展能力、经营精细化程度、用户体验等还有待提高。相比而言，一些具备互联网金融背景的消金公司，不仅拥有数据优势，同时也注重客户沟通和客户服务管理，这也是银行系消金公司需要突破的瓶颈。

苏筱芮表示，银行系消金公司的不足之处主要是市场化激励机制的构建、场景的挖掘与生态圈的打造等，一些互联网巨头涌入消金业态，是银行业消金公司强有力的竞争对手，在获客及人才引进方面，银行系消金公司还面临诸多考验。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)