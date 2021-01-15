刘凤茹

*ST金钰退市已成定局，A股低价股再度受到关注。据Wind统计，截至1月14日收盘，A股交易状态下有89股的股价不足2元。其中有10股股价低于1元，这意味着这10股存在退市的风险。北京商报记者注意到，为提振股价，*ST宜生（600978）、*ST环球等个股的高管或者重要股东关联方也频出招力保1元线。

低价股数量增至89只

A股分化趋势越发明显。据Wind数据统计，截至1月14日收盘，剔除暂停上市和停牌的股票外，两市共有152只股票的股价破百，其中贵州茅台、石头科技2股股价达到千元。与之形成鲜明对比的是，两市还有89股股价不足2元。北京商报记者通过统计2020年12月31日收盘后股价发现，彼时两市股价低于2元的个股数量有78只。

具体来看，截至1月14日收盘，股价低于2元的89股中，股价在1元以上的个股数量有79股，占低价股数量的比例约88.76%。

纵观这些低价个股，业绩表现普遍较差。据Wind统计，股价低于2元的89股中，有56股2020年前三季度的归属净利润为亏损，其中有32股2020年前三季度实现的归属净利润亏损金额在亿元以上。

经Wind数据统计，股价低于2元的89股中，63股为ST股，占股价低于2元个股数量的比例约70.8%。从上市时间来看，89只低价股中，有32只股票在2000年以前上市，包括ST中安、ST游久、吉林化纤等。*ST拉夏系低价股中“股龄”最小的个股，该股于2017年9月在A股上市。截至1月14日收盘，*ST拉夏收于1.27元/股。

著名经济学家宋清辉认为，壳资源价值进一步缩水，绩差股、问题股将被市场抛弃，A股分化趋势不可避免。

前海开源首席经济学家杨德龙表示，A股市场的分化将来还会进一步出现。资金从中小盘个股不断流出，进入到行业龙头股，这是资本市场发展的必然，也是资本市场强者恒强的一种格局，马太效应正在体现。

10股股价跌破1元

根据相关规定，若公司股票连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元，根据沪深交易所的相关规定，将触及终止上市情形。对于投资者而言，那些股价不足1元的股票颇受关注。

据Wind数据统计，截至1月14日收盘，除了已经进入退市整理期的退市刚泰外，两市还有10股的收盘价低于1元，包括*ST长城、*ST新光、*ST环球、*ST赫美、ST瑞德、*ST宏图、*ST成城、*ST宜生、*ST同洲、ST德豪。前述10只股票中，目前*ST长城的股价最低，为0.76元/股。ST德豪1月14日收于0.99元/股，距离1元线仅差一分钱。

1月14日晚间，ST德豪发布了关于公司股价低于1元的风险提示公告称，若公司股票被深交所根据交易类强制退市的规定作出终止上市决定的，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.7.1条规定，公司股票不设退市整理期。

另据Wind数据统计，目前股价低于1元的10股中，2021年1月1日-14日，*ST宏图、*ST成城等8股的区间跌幅均在10%以上，其中ST瑞德、*ST新光、*ST长城、ST德豪4股的股价区间跌幅则超20%。

投融资专家许小恒谈到，退市新规落地，部分绩差股、ST股纷纷下跌，凸显了退市制度改革的力度。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受北京商报记者采访时表示，A股低于1元股票多为业绩不佳的ST股，或者一些问题股，当下多个原因导致这些股票未来很难翻身。一方面注册制导致壳公司价值缩水，没有借壳渠道的ST企业也就没有了炒作空间。另一方面注册制导致上市IPO公司大增，大量的IPO企业稀释了流动性，使得机构集中于那些绩优质地好的上市公司，从而让ST公司股价雪上加霜。

值得一提的是，因触发相关规定，*ST天夏目前已经停牌，等待交易所的最终判决。

1元保卫战

在股价跌破1元线后，不少个股为提振股价频出招保1元线。

率先行动的是*ST宜生的高管。1月6日晚间，*ST宜生曾公告称，公司董事刘伟宏、周天谋于2021年1月6日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式分别增持公司股份50万股、30.6万股。与此同时，刘伟宏、周天谋计划自首次增持日2021年1月6日起1个月内，通过上交所交易系统允许的方式，分别以自有资金继续增持公司股份，增持股份均不低于200万股（含本次已增持股份）。

而*ST宜生在2020年12月15日-2021年1月6日期间，已经连续16个交易日收盘价格均低于1元。足以可见，*ST宜生两名董事刘伟宏、周天谋增持护盘意图明显。在当时的利好刺激下，1月7日*ST宜生股价也重回1元关口。但1月8日-14日5个交易日期间，*ST宜生的股价又退回到了1元线之下。针对公司相关问题，北京商报记者致电*ST宜生进行采访，但对方电话未有人接听。

无独有偶，在1月5日-13日期间，*ST环球的股价连续7个交易日在1元下方徘徊，*ST环球实际控制人的关联方上海乐源资产管理有限公司和起跑线企业发展（上海）有限公司拟通过上交所交易系统增持不少于公司已发行总股份的5%且不超过10%的股份。1月14日，*ST环球股价涨停收盘。

*ST实达大股东方的保壳意愿同样强烈。1月13日，*ST实达收盘价为0.98元/股，首度跌破1元线。当日晚间，*ST实达就公告称，公司大股东北京昂展科技发展有限公司的关联方福建实达信息技术有限公司本次拟通过上交所交易系统增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过2%的股份。1月14日，*ST实达股价重回1元关口。

许小恒表示，虽然不少股票在获得高管或者股东关联方增持后，暂时解除了退市危机，但这不是长久之计，更重要的是如何解决公司本身存在问题。

“股价不足1元退市在当下成为重要的一种退市方式，但是长期上，这种退市只会占较小的部分，退市制度未来将从多个角度作用于市场。”盘和林如是表示。北京商报记者 刘凤茹

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)