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美版“花呗”上市暴涨 在线支付大战一触即发

陶凤 汤艺甜
2021年01月15日08:05 | 来源：北京商报
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　　2021年开年，美股科技股就迎来了一员“大将”——电商分期付款服务提供商Affirm。上市首日暴涨近100%的“战绩”，显然延续了此前科技股IPO的热潮。当然，Affirm的“走红”并非纯偶然事件，在这背后，也有疫情带来的线上购物红利以及数字支付的大势所趋。毕竟，连沃尔玛都已经做好了进军金融科技领域的准备，一场支付领域的争夺战已经打响。

　　股价翻倍

　　Affirm尝到了IPO的甜头。在周三登陆纳斯达克之后，Affirm便受到了投资者的追捧，上市首日收盘时，Affirm的股价大涨98.45%，报收97.24美元，市值报236亿美元。摩根士丹利、高盛和Allen & Co担任首席承销商。

　　被称为美版“花呗”的Affirm由PayPal联合创始人马克斯·莱夫钦于2012年创立，是一家主打“预支付”的金融服务公司，主要是为在线网购者提供“先买后付”贷款业务。据其IPO文件介绍，Affirm允许消费者以固定金额购买商品，而没有递延利息、隐性费用或罚款。购物者可以选择时间表以不同的利率偿还贷款。

　　具体来看，Affirm的用户可以使用Affirm App为线上购物付款，这笔贷款可以按月分期偿还，后续收取的利息因消费者的信用额度而有所区别，但低于传统信用卡附带的高利率，也不会产生复利。据悉，Affirm的合作商家包括宜家、沃尔玛、Adidas等知名品牌，合作商家数量约为6500家。

　　Affirm IPO的火热也早有兆头。此前Affirm最初的定价范围为每股33-38美元，但由于受到市场热捧，公司之后两度上调招股价，最终以远高于预期的49美元的价格发行了2460万股股票。但没想到，上市首日就给了Affirm一个大大的惊喜，在此次IPO中，Affirm共筹集了12亿美元。

　　值得一提的是，这份喜悦还传导到了Affirm的股东身上。Affirm与Shopify在去年7月达成合作关系，Affirm成为Shopify结账服务Shop Pay的独家供应商。作为交易的一部分，Shopify获得Affirm多达2030万股的股权。伴随着Affirm周三股价大涨，这部分股权的价值已经升至20亿美元。截至收盘，Shopify的股价上涨了0.97%，报1199.82美元。

　　从当下的情况来看，Affirm几乎成了华尔街的“宠儿”，毕竟236亿美元的市值较Affirm计划IPO时的估值翻了一倍不止。去年7月，有报道称Affirm正在为IPO做准备，估值最高可能为100亿美元。而在2019年4月时，Affirm的估值还仅为29亿美元左右。

　　受惠IPO热潮

　　对于Affirm交出的IPO成绩单，马克斯·莱夫钦或许并不意外。毕竟，对于Affirm，有硅谷创业奇才之称的马克斯·莱夫钦定下的目标是彻底改变传统的银行业。他认为，华尔街银行家们的桀骜固守态度已经使得整个银行业愈发死板。

　　Affirm近期的确发展迅猛，特别是在疫情间接导致的电商发展红利下，收入增长明显。Affirm的收入来源主要是商户网络收入和利息收入。商户侧采取销售总额一定比例抽佣的方式产生收入，消费者侧产品支持 0% APR（年化利率）付款选项和计息贷款并计算利息。此外，虚拟信用卡业务收入也占有较小比例。

　　官方数据显示，Affirm在截至2020年6月30日的财政年度营收为5.095亿美元，与2019年同期相比增长了近93%。其中，商户网络收入贡献了2.57亿美元，占比超50%，利息收入占比约37%。

　　公司收入的增长来自于商品销售总额（GMV）的快速增长。公司2020年GMV同比增长了77%，Affirm表示，自2016年7月1日至2020年9月30日，“已有超620万消费者在我们的平台上与6500多家商家完成了约1730万笔交易”。这使得通过该平台交易的交易总额（扣除退款后）达到107亿美元。

　　除了好看的招股书之外，美股IPO的热潮或许也是Affirm股价飙涨的另一大推手。

　　英大证券首席经济学家李大霄指出，虽然与前一段时间相比，声势有所放缓，但现在美股的确还处于爆炒IPO的余温中，科技巨头仍在引领市场。IPO是有惯性的，毕竟前一段时间比较火热，市场仍然比较热，总体来看还是不错，因此Affirm这个时候上市也多少会受到积极影响。

　　至于盈利，虽然近期出现了亏损收窄的情况，但这已经持续了八年，一直是Affirm的瓶颈。招股书数据显示，截至2020年9月的3个月中，该公司的净亏损从3070万美元收窄至1530万美元。截至2020年6月，Affirm的负债为11亿美元。对于盈利模式等问题，北京商报记者联系了Affirm方面，不过截至发稿还未收到具体回复。

　　李大霄表示，虽然首日出现了大涨，但放眼整个纳斯达克，Affirm的股价还不算太高，属于中小市值企业。未来，Affirm的估值走势还要看发展前景和用户情况，不能单纯用亏损和盈利来衡量。

　　新的红海

　　虽然创始人野心勃勃，但对于Affirm而言，上市只是个新的开始，其所处的领域已经不再是八年前的模样了。

　　仅就2020年而言，在美国在线支付领域，以Square、PayPal、StoneCo为首的几大主流平台股价均实现了不错的战绩，PayPal的股价涨幅高达112%，Square的股价涨幅为247%，均远超大盘。

　　而Worldpay的全球付款报告显示，Affirm的交易销售额仅占美国电商行业总交易额的1%，和PayPal或Square相比，Affirm仍然相去甚远。

　　前有巨头，Affirm的后面还有追兵。就在两天前，零售巨头沃尔玛发布声明称，将与金融科技投资公司Ribbit Capital进行战略合作，成立一家金融科技初创公司。虽然不确定是否就是在线支付，但沃尔玛有透露称，将为员工和顾客开发“独特”、可负担得起的金融产品。沃尔玛的庞大零售网络意味着，这或将是金融科技领域的又一条鲇鱼。

　　另一家电商巨头亚马逊更是早就跃跃欲试。2017年，亚马逊传出了计划推出亚马逊自有品牌账户的消息，为年轻客户和没有银行账户的客户建立一种“类支票账户”产品。彼时的调查显示，大约有45%的美国人愿意使用亚马逊作为他们的主要银行账户。

　　在股价大涨的Affirm和纷纷入局的巨头背后，是日益受到消费者欢迎的“先买后付”的线上支付方式。美国银行日前发布的调查报告显示，据预计，到2025年，Affirm和同类App可实现“总收入增长10-15倍，处理6500亿至1万亿美元的交易”。

　　调皮电商创始人冯华魁坦言，线上支付的确会是个大趋势，从花现金到数字支付，看起来只是一个小变化，带来的影响是比较大的，涉及到的不只是支付的变化，而是消费行为从传统向数字化转移的大方向。

　　冯华魁分析称，这背后藏着四重价值。第一，支付变成了用户消费的入口，即入口价值；第二，使用线上支付可以关联资金管理，可能会成为基金等产品的理财通道，即理财价值；第三就是消费价值；第四则是广告等商业价值。

　　不过，冯华魁也提到，美国可能有比较严格的金融监管规则，线上企业会比较难打破；Affirm现在走的还是消费金融的路，更像是线上信用卡，这个业务需要与电商合作，如果巨头在数字支付业务上发力，可能也会对Affirm造成明显冲击。另外，美国民众使用信用卡消费的习惯比较成熟，习惯转移还需要时间。

　　不过，马克斯·莱夫钦仍然十分看好数字支付。去年2月在接受CNBC专访时，他表示，数字货币的兴起将进一步代替现金交易，数字支付也将得到进一步发展，这是值得期待的趋势。北京商报记者 陶凤 汤艺甜

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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