近日，58同城发布2020年四季度人才流动大数据，从城市、职位、薪资、城市群等维度，分析了四季度招聘求职情况，为求职者择业、企业招才和政府、高校研究奠定了数据基础。据58同城数据显示，新一线城市招聘需求高，一线城市求职活跃度排名靠前；普工/技工类岗位供求两旺，长三角城市群求职相对活跃；司机/交通运输岗位平均月薪达到10536元，人事/行政职位平均月薪增长22.58%，上海企业平均支付月薪10386元，排名各城市之首。

新一线城市招聘热度高

北京成求职者首选城市

据58同城招聘研究院数据显示，2020年四季度，全国招聘需求同比上升超过60%。随着疫情防控常态化阶段的到来，企业复工复产恢复生产经营常态，为了在年底冲刺业绩，企业扩大了岗位招聘，因此招聘需求同比大幅度提升。

2020年四季度，企业招聘活跃城市TOP 10分别为东莞、深圳、成都、重庆、广州、北京、武汉、上海、中山、郑州。东莞、广州，同比增幅分别达到83.99%和56.58%。疫情加速了产业发展的线上化进程，许多企业通过线上营销、网络办公等方式拓展销路、维系运营，这也使招聘需求在地域上的分布没有“扎堆”于一线城市，许多新一线城市也在四季度迎来招聘需求的释放。尤其是制造业、商贸流通业的高地广东省，受“双11”“双12”等销售旺季影响，企业招聘需求快速提升，实现了同比大幅度增长。

从求职来看，58同城招聘研究院数据表明，2020年四季度，求职热门城市TOP 10分别为北京、深圳、成都、广州、上海、重庆、长沙、武汉、东莞、郑州。可见，一线城市求职需求相对更高，由于一线城市的收入水平较高、发展前景广阔，因此受到众多求职者青睐。与此同时，成都、重庆等西南城市基于浓厚的创业创新氛围与轻松的“慢生活”基调，吸引了不少劳动者在此寻找心仪岗位与理想生活。

在薪资方面，2020年四季度，上海企业平均支付月薪10386元，排名各城市之首。其次是广州和深圳，企业平均支付月薪分别为9339元、9057元。从同比增幅上看，重庆企业平均支付月薪同比增长17.44%，排名第一，其次是中山和武汉，增幅分别为15.06%、12.07%。可见，经济发达的上海、广州、深圳等城市平均收入水平更高，重庆等新一线城市的收入水平增长潜力更大，同比增幅上升更快。

普工岗位供求两旺

司机岗位平均薪资10536元

58同城招聘研究院数据还反映出，2020年四季度，企业招聘需求排名第一的职位为普工/技工类，其次是物流/仓储和餐饮。从招聘需求同比增幅来看，普工/技工类职位招聘需求同比增长103.92%。国外疫情的严峻，促使大批订单由国外向国内转移，我国制造业在2020年四季度迎来生产高峰。同时，制造业不仅是国民经济的基础，也是稳就业的重点产业，向求职者提供了大量岗位，制造业中覆盖面广、普及度高的普工/技工类职位位居招聘需求首位。

另外随着电子商务的发展和“铁水公空”基础建设的完善，物流行业快速发展，加速了企业对物流/仓储岗位的需求。进入高质量发展阶段后，企业间的竞争由粗放型的价格战转变为以创新为驱动力的立体战，为了提供更受市场欢迎的产品服务，企业加大对精益管理和创新研发的需求，使生产管理/研发类职位招聘需求快速增长。

在求职方面，2020年四季度，普工/技工类职位求职活跃度排名居首，其次是司机/交通服务和餐饮类职位。由于市场提供了大量普工/技工类职位，能充分满足求职者就业需求，同时，该岗位具有较高的薪资待遇和技术型职业前途，因此备受求职者青睐。与其他岗位相比，司机/交通服务的收入水平更为可观，成为追求高薪求职者的理想选择。此外，餐饮类职位准入门槛较低、工作机会较多，也吸引了不少劳动者就业。

58同城招聘研究院还从行业、职位维度，分别对薪资情况进行了统计。从行业上看，文化、体育和娱乐业企业平均支付月薪第一，达到8956元，其次是科学研究和技术服务业、金融业，平均月薪分别为8584元、8293元。文化、体育和娱乐业企业平均支付月薪同比增长22.14%，排名第一，其次是信息传输、软件和信息技术服务业，同比增长16.77%。2020年以来，企业营销线上化趋势增强，直播带货迅猛发展，带动文化、体育和娱乐业平均收入大幅度上升，在总量和增幅上都位居第一。

而从职位上看，2020年四季度司机/交通运输岗位企业平均支付月薪10536元，排名第一。其次是销售、物流/仓储职位，平均月薪分别为9036元、8576元。人事/行政职位企业平均支付月薪同比增长最快，达到22.58%，其次是生产管理/研发类职位同比增长20.68%。受供应需求的影响，司机/交通运输职位的工作量增大，带动收入水平的提高。销售、物流/仓储职位也因市场需求大，具有较高的平均收入。人事/行政职位企业平均支付月薪的快速增长表明随着线上办公的发展，“办公室一族”的人事/行政职位能发挥更大价值，收入水平也相应提高较快。

东北城市群招聘需求大

长三角、珠三角求职旺盛

从城市群维度来看，58同城招聘研究院数据表明，2020年四季度，长江中游、珠三角和京津冀城市群招聘需求均同比增长50%以上。疫情冲击下，东北三省密集出台稳岗惠企政策并大力开展招商引资，惠企措施激发了企业活力，带动了东北城市群招聘需求增长。由于珠三角和京津冀城市群是传统的经济发达地区，企业招聘需求量一直位于各城市群前列。而在经历了较为严重的疫情洗礼后，长江中游城市群企业复工达产，拉动了招聘需求的增长。

2020年四季度，长三角、珠三角和京津冀城市群求职活跃。作为中国经济活跃度最高的三大城市群，长三角、珠三角和京津冀城市群云集了大量优秀企业和优质岗位，提供了较高的收入水平和发展空间，因此深得全国各地求职者欢迎。

作为招聘行业的领导者，58同城不仅依托大数据优势，发布人才流动数据报告，反映招聘求职动态，帮助求职者理性选择就业城市和职业，还通过举办58同城中国雇主品牌盛典，为求职者选择雇主提供风向标。在58同城多元化的招聘服务下，广大求职者在2021年将获得更优质的求职体验，离心目中的职场梦想也将更近一步。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)