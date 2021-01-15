潘福达

原标题：消费金融公司将实施分类监管

本报讯（记者 潘福达）消费金融公司将迎来分类监管。银保监会日前发布《关于印发消费金融公司监管评级办法（试行）的通知》。根据《通知》，消费金融公司监管评级得分最高100分，根据具体评级得分，分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级，数值越大表示机构风险或问题越大，需要监管关注的程度越高。对于评级为5级的消费金融公司，监管拟责令其提交合并、收购、重组、引进战略投资者等救助计划，或依法实施接管。

具体来看，消费金融公司监管评级要素包括五方面内容，在权重分配方面有所不同。其中，公司治理与内控权重占比为28%，资本管理占比为12%，风险管理占比35%，专业服务质量占比15%，信息科技管理占比10%。

《通知》明确，对于发生重大案件、存在严重财务造假、被给予重大行政处罚或监管强制措施的，应区别情形确定是否采取评级下调措施，且监管评级结果应不高于3级。此外，监管机构认定消费金融公司存在其他重大风险问题、足以影响监管评级结果的，可视情节轻重决定下调措施。

监管部门也将根据评级结果，制定每家消费金融公司的综合监管计划，明确监管重点，确定非现场监测和现场检查的频率、范围，督促公司对问题及时整改并上报整改落实情况。

例如，监管评级为1级的消费金融公司，主要通过非现场监管定期监测各项监管指标和业务数据，一般不需采取特殊的监管行动。而监管评级为5级的消费金融公司，表明风险程度超出公司控制纠正能力，公司已不能正常经营，应责令提交合并、收购、重组、引进战略投资者等救助计划，或依法实施接管；对无法采取措施进行救助的公司，可依法实施市场退出。

招联金融首席研究员董希淼表示，对不同评级的消费金融公司采取不同的监管措施，有助于奖优罚劣，体现了差异化监管原则和方向。从评级要素看，公司治理与内控、风险管理两项权重合计达63%，突出了对公司治理和风险管理的重视，契合消费金融公司实际，具有较强的针对性和导向性。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)