2020年

●我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，同比增长1.9%

●外贸进出口从6月份起连续7个月实现正增长

●全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额创历史最好纪录

●成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固

这是1月14日在江苏连云港港拍摄的集装箱码头。新华社发（耿玉和摄）

本报记者 马婧

2020年，面对前所未有的困难和挑战，我国外贸进出口交出了一份亮眼成绩单。记者从国新办昨天举行的2020年全年进出口情况新闻发布会上获悉，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，2020年，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，我国外贸发展外部环境复杂严峻，在这样困难的情况下，我国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。根据WTO和各国已公布的数据，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%，均创历史新高。

2020年，外贸主体活力持续增强，有进出口实绩企业53.1万家，增加6.2%。其中，民营企业进出口14.98万亿元，增长11.1%，占我国外贸总值的46.6%，比2019年提升3.9个百分点，第一大外贸主体地位更加巩固，成为稳外贸的重要力量。外商投资企业进出口12.44万亿元，占38.7%。国有企业进出口4.61万亿元，占14.3%。

此外，我国贸易伙伴更趋多元，2020年我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。

“面对前所未有的困难和挑战，我国外贸进出口交出了一份亮眼成绩单，实属不易。”李魁文说，2021年世界经济形势依然复杂严峻，外贸发展面临诸多不稳定不确定因素，海关将扎实做好相关工作，为“十四五”外贸开好局、起好步作出应有贡献。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)