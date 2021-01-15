杨 舒

■本报记者 杨 舒

1月14日，2020年中国外贸“年报”出炉。海关总署发布的数据显示，2020年中国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%，表现明显好于预期，规模再创历史新高。

从一季度急剧下降，到二季度攻防转换，再到三季度和四季度稳步回升、逐月向好……在全球贸易投资因新冠肺炎疫情蔓延哀鸿遍野之时，中国外贸“低开高走”完成了逆风翻盘，画出了一条令人振奋的“V”形反转曲线，打出了一场漂亮的翻身仗。这背后，是中国制度优越性的充分彰显，是中国外贸综合竞争力的充分体现，更是国际市场和全球消费者对中国外贸的充分认可。

制度优势聚合力，夯实外贸“基础盘”。

面对疫情带来的严重冲击，党中央高度重视，及时出台了一系列稳外贸政策措施，在保外贸主体、保市场份额、保出口订单、保产业链供应链稳定等方面精准施策，商务部则会同各地方、各部门深入贯彻落实，央地共发力，全国一盘棋，稳住了市场预期和企业信心。当人流、物流、资金流转动起来，进出口快速回稳、外贸持续回暖也便有了基础，具备了条件。

创新发展汇动能，推动外贸持续回暖。

翻开中国外贸成绩单，有组数据引人注目：2020年，中国机电产品出口同比增长6%，民营企业进出口同比增长11.1%，跨境电商进出口同比增长31.1%，市场采购出口增长25.2%......

新发展需要新动能，新动能促进新发展。以上数据说明，中国外贸结构仍在持续优化，外贸创新发展动能依旧强劲。在科技创新、制度创新、模式和业态创新背景下，以跨境电商、市场采购贸易为代表的外贸新业态新模式正汇聚成推动外贸发展的新动能，助力中国外贸高质量发展不断取得新进展。

扩大开放诚意足，稳住外贸基本盘。

哪怕疫情加速逆全球化思潮泛起，中国开放的大门也终将越开越大。无论是在网上举办两届广交会，在线下如期举行第三届进博会，还是推动自贸区港建设、推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成功签署、如期结束中欧投资协定谈判、发布2020年版鼓励外商投资产业目录，抑或是尽己所能向全球200多个国家和地区出口防疫物资支持全球抗疫合作，过去一年，中国新一轮高水平开放跑出“加速度”，外贸“朋友圈”越来越大，不仅为自身发展注入强劲活力，也有力支撑了国际产业链供应链运转，让世界各国共享中国机遇。

越发展就越开放，越开放就越发展。海关数据显示，今年中国对前五大贸易伙伴东盟、欧盟、美国、日本和韩国进出口均有增长，国际市场份额也创下历史最高纪录。

疾风知劲草，烈火见真金。虽然当前疫情仍在全球蔓延，国际贸易复苏仍面临诸多挑战，但随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，高水平对外开放不断推进，新的国际合作和竞争新优势不断形成，相信2021年中国外贸定能乘胜逐北！

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)