吴 力

文字/李子晨 制图/郭小溪

□本报记者 吴 力

作为外贸发展的主力军，外贸企业在2020年遭受新冠肺炎疫情的冲击以及单边主义的挑战，经历了惊涛骇浪。但随着中国疫情防控和复工复产等工作顺利推进，稳外贸政策措施红利释放，以及企业自身不懈努力，外贸主体迎来了春暖花开。在不稳定不确定性因素依然众多的2021年，中国外贸企业将如何乘风破浪，危中寻机？

2020： 逆势而上

“还算好，总归转危为机了。”回顾2020年，广东新宝电器股份有限公司总裁曾展晖如是说道。看似轻描淡写，他心里却再明白不过：2020年绝对是中国外贸企业逆势而上的一年。

“出口业务占公司营收的70%，2020年确实异常艰辛。”宁波如意股份有限公司外销部副总经理施敏雪告诉国际商报记者，所幸国家和地方及时出台了一系列强有力的稳外贸政策，公司订单自去年9月份开始逐步稳定下来，第四季度实现50%~60%的增长，全年最终实现了正增长。

前低后高，转危为机，中国大多数外贸企业在2020年都有相似经历。逆境中外贸企业千方百计求生存，用半年时间打了场漂亮的翻身仗，为2021年稳外贸积累了诸多经验

疫情之下，稳住传统市场、开拓新市场成为外贸企业面临的一大难题。三花控股集团有限公司公共事务总监沈培生表示，2020年，公司上下克服重重困难，比如公司常驻海外业务人员全年驻守国外，坚持寻机拜访客户；线上开拓新市场，发展新业务等。在诸多努力下，公司实现了海外市场销售额两位数的增长，冰箱、空调等家用制冷部件出口业务目前已全面恢复，汽车零部件业务实现较快增长。

随着外需扩大，中国外贸企业的生产能力也迎来了挑战。广州蒙娜丽莎控股集团有限公司营销总监冯桃告诉国际商报记者，2020年，公司生产线从2条增至4条，工人从100多人增加到200人，并添置了大量自动化设备，到2020年10月新增车间面积8000平方米，现车间总面积超过4万平方米。“通过采取这些举措，公司2020年销售额实现了约150%的增长。”

除了“稳”，众多有远见的外贸企业也在趁势而上、加快转型，坚持为长远发展铺路。施敏雪表示，公司在2020年顺势而为尝试跨境电商，同时大力推进数字化管理，从管理上出创新、出质量、出订单、出效益，进一步扩大了市场。

2021： 审慎乐观

展望2021年，沈培生表示，预计外贸形势将趋于正常，公司出口额仍将保持两位数增长。看好2021年外贸形势的企业还有很多。冯桃也表示，目前公司在手订单已排到2021年6月，预计全年出口额增长20%。

但与此同时，风险挑战依然严峻。沈培生反映，随着近几个月海外疫情再次严峻，海空运费暴涨，运输成本急剧上升，仍存在许多不确定风险。

“公司今年1月份的订单保持了前期的惯性增长，但增长幅度明显不再那么强劲。”施敏雪说，由于海外疫情可能反弹等不确定性因素仍然存在，公司需要提前筹谋，多方准备，审慎对待2021年外销市场。

广东一家外贸企业人员表示，外销业绩当前尚好，但也面临着诸多现实挑战：一是近几个月原材料和人工成本上涨；二是人民币持续升值；三是国际运输费用上涨及舱位紧缺导致部分客户货物积压；四是海外供应链不畅使得原材料供应困难，企业面临生产成本上涨以及无法按时交付的风险。

有鉴于此，外贸企业正在加强谋划，深耕市场，全力以赴稳外贸。沈培生表示，公司2021年将采取三大举措实现新的业绩增长：一是继续与全球客户合作推进新技术应用，以技术创新带动产品创新，如培育新能源汽车热管理系统产品等增长点；二是加大海外工厂建设力度，尽快形成市场需要的生产能力；三是发挥优势，找寻新定位，在海外投资、加深与战略客户合作关系、全方位加速企业国际化步伐等方面积极布局。

内销市场也为外贸企业提供了更广阔的发展空间。施敏雪表示，公司将加速参与构建新发展格局，积极推动内外贸市场一体化发展，两条腿走路，从而实现公司业绩稳定增长。

与此同时，企业也期待国家继续加大政策支持力度：一是进一步加大对企业发展跨境电商、发展智能制造等方面的支持力度，鼓励企业转型升级；二是加大对航运等市场的监管和调控力度，降低实体企业运作成本；三是希望减税降费等稳外贸政策保持一定的延续性；四是希望相关部门进一步监管虚拟经济膨胀和金融投机等行为，谨防虚拟经济挤压实体经济发展，从而拓宽实体经济发展空间。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)