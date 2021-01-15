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高水平贸易投资协定加持 中国对外投资将迎暖春

孟  妮
2021年01月15日08:16 | 来源：国际商报
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　　□本报记者 孟 妮

　　岁末年初，多个高水平投资贸易协定的签署，给处于低迷状态的中国对外投资合作带来了春天的讯息。

　　2020年12月30日，历时7年35轮谈判的中欧投资协定完成谈判。

　　2021年1月1日，中国与非洲国家签署的第一个自贸协定《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》正式生效。

　　业内专家表示，这些高水平投资贸易协定势必引发新一轮的双边投资热潮。受此利好因素影响，2021年，中国对外投资合作将呈现趋稳向好的发展态势。

　　刚过去的2020年，受新冠肺炎疫情和多种不确定因素的影响，全球跨境投资遭受重创，中国对外投资出现下降，但总体保持了平稳态势，部分领域还实现了逆势增长。

　　根据商务部发布的数据可见，2020年1-11月，中国对外非金融类直接投资6593.6亿元(折合950.8亿美元)，同比下降3.1%。1-11月，对外承包工程新签合同额13828.2亿元（折合1994亿美元），同比下降3.7%；完成营业额8349.6亿元（折合1204亿美元），同比下降10.2%。

　　其中，对“一带一路”沿线国家投资合作逆势增长，无疑是2020年中国对外投资合作的最大亮点。

　　对外投资方面，2020年1-11月，中国对沿线国家非金融类直接投资159.6亿美元，同比增长24.9%，占同期中国对外投资总额的16.8%，比前一年提升3.9个百分点。中方投资主要投向新加坡、印尼、越南、老挝、马来西亚、柬埔寨、泰国、阿联酋、哈萨克斯坦和以色列等国家。

　　对外承包工程方面，2020年1-11月，中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同4711份，新签合同额7932亿元，占同期中国对外承包工程新签合同额的57.4%，同比下降9.8%（折合1143.8亿美元，同比下降10.4%）；完成营业额4914.7亿元，占同期总额的58.9%，同比下降4.4%（折合708.7亿美元，同比下降5%）。

　　2021年，在中欧投资协定、中毛自贸协定等的加持下，中国对外投资合作有望迎来暖春。

　　先说中欧投资协定。中欧互为最大的贸易伙伴，但近几年中企对欧直接投资年度规模基本维持在100亿美元左右，与双方的经济和贸易体量相比显得“格格不入”。这与当前复杂的国际环境密不可分。特别是2020年，新冠肺炎疫情暴发，给全球经济蒙上阴霾，也让逆全球化、贸易保护主义等继续抬头，中国对欧投资也深受其害。

　　在对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长、中国国际贸易学会副秘书长肖慧琳看来，中欧投资协定达成将为中国对欧投资提供了制度保障，会在一定程度打破投资壁垒，促进中企在欧电信、金融、新能源汽车等领域的发展。

　　再看中毛自贸协定。作为中国与非洲国家签署的第一个自贸协定，其投资章节对1996年签署的中毛投资保护协定进行了升级，不仅将为中企赴毛投资提供更加有力的法律保障，也有助于企业以毛为平台拓展对非洲其他国家的投资合作。

　　且看一组数据，过去20年里，中国对非直接投资增长了100倍。在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆和170多所学校，向非洲48国派遣了医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。

　　即使是在2020年，中企对非投资步伐仍保持较高增速。相关数据显示，2020年1-10月，中国企业在非新签承包工程合同额同比增长34%，在全球各区域中居前。

　　根据非洲开发银行的最新预测，非洲每年至少需要1000亿~1700亿美元支持基础设施建设，用以支持经济增长，更新老化的基础设施。这对中企来说无疑都是机遇。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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