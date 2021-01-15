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机构：北京甲级写字楼租金连跌八个季度

2021年01月15日08:17 | 来源：经济参考报
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　　14日，仲量联行发布报告显示，截至2020年底，北京甲级写字楼租金连续第8个季度下跌，环比下跌2.6%，同比下跌7.9%。随着供给增加，北京甲级写字楼整体空置率由2019年底的11.3%提高至15.4%。

　　仲量联行华北区董事总经理张莹表示，受疫情影响，北京写字楼市场潜在新租需求锐减，未见明显复苏，租金价格创多年来最大跌幅。

　　具体来看，2020年四季度北京写字楼市场共有两个新项目240702平方米入市，净吸纳量60592平方米。随着需求下降，租金也不断下调，北京甲级写字楼租金由2020年三季度的379元平方米/月降至342元平方米/月。

　　“目前项目入住率相对较低。”张莹表示，需求仍处疲软态势，四季度搬迁交易占市场总成交的60%。

　　从需求端来看，金融和IT行业仍为当前租赁市场的主要需求来源。同时，大健康行业逐渐兴起，截至2020年底，大健康行业的租赁成交占全年新租交易的15%左右。

　　仲量联行北京商业地产部总监张斯亮表示，2021年市场预计持续承压，租赁需求会保持相对疲软，供给高峰也将在短期内延续。市场压力将驱使租金进一步下跌，但全年降幅会有所收窄，市场复苏还需要更多时间。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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