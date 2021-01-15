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机构预测：2020年经济逐季回升 四季度GDP增速约6.2%

2021年01月15日08:18 | 来源：经济参考报
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　　国家统计局将于近日公布2020年12月及四季度主要宏观经济数据。机构预测，随着供需两端持续回暖，经济复苏态势延续，12月工业生产将保持恢复态势，消费不断改善，制造业投资加快修复。业内普遍预计，高频数据持续向好，2020年经济逐季回升、平稳收官几成定局。四季度GDP增速料升至6.2%附近，明显高于三季度。

　　近段时间，多个机构发布2020年四季度经济预测数据，预测均值在6.2%左右。东吴证券预计，四季度实际GDP增速预测可能回升至6%之上。华创证券预计四季度GDP增速在6.0%至6.2%之间。还有不少机构认为四季度GDP增速将超过6.5%。

　　国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春认为，四季度外需表现异常强劲，成为主要拉动经济修复的力量。内需方面，制造业投资和社零持续回升，进一步推升经济。在需求较强的背景下，全国规模以上工业增加值同比增速连续两个月维持在7.0%的增速附近。“供需两旺，预计四季度GDP增速将小幅超越疫情前水平，回升至6.5%附近。”花长春说。

　　“预计四季度GDP实际增速达到6.6%，超出市场预期。”浙商证券首席经济学家李超指出，2020年10月、11月经济持续强劲复苏，供需两端数据表现良好。工业增加值连续攀升创新高，11月达到7%，较上月提升0.1个百分点，11月服务业生产指数同比增长8.0%，较上月大幅提升0.6%个百分点，二者增速均明显超出上一年度同期水平，预计12月将持续。

　　从需求侧来看，李超指出，消费方面，随着居民收入渐进修复，四季度消费持续向上改善，并加速修复。投资方面，地产投资依旧具有韧性，制造业投资大幅修复值得关注，主要是高技术制造业支撑、信贷着重支持及企业盈利转正的共同带动。预计1至12月整体固定资产投资增速在3.2%左右，较前值修复0.6个百分点。

　　“固定投资平稳收官。”申万宏源宏观高级分析师秦泰表示，2020年12月地产产业链在投资端预计仍然保持相对稳定，财政支出仍可支持基建投资增速维持年内高位，国内商品消费稳定增长、出口高增则有利于制造业投资保持高增。预计全年固定资产投资同比增长稳健收官于3.1%左右，剔除低工业品价格，实际投资增速不低。

　　2021年是“十四五”开局之年，不少机构对中国经济走势持乐观态度。中国银行发布的《2021年度经济金融展望报告》认为，政府将持续推动扩大内需、支持创新发展、改善营商环境，加上低基数因素，预计2021年GDP增长7.5%左右。瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛预测，2021年中国经济有望实现8.2%的增长。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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