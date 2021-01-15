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中消协：直播带货等“云上”消费维权问题突出

2021年01月15日08:29 | 来源：经济参考报
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　　1月14日，中国消费者协会（以下简称“中消协”）日前发布“2020年十大消费维权舆情热点”，“直播带货”新问题层出不穷、在线培训服务乱象频现等上榜。

　　中消协表示，回顾2020年，消费维权舆情呈现如下特征：一是涉疫情消费维权问题凸显；二是互联网消费热度高涨，直播带货、在线教育、网络游戏等“云上”消费维权较为突出；三是新业务、新模式带来新消费问题，互联网经济“强监管”呼声走高；四是传统投诉热点仍是舆论焦点，消费环境有待进一步改善。

　　具体来看，2020年，直播带货频频“翻车”，不仅产品质量低劣、虚假宣传、售后服务不到位等老问题依然突出，公众人物带货刷单造假、流量造假、虚假举报等新问题也层出不穷，在一定程度上增加了消费风险。针对直播带货乱象，有关部门纷纷“亮剑”。国家广电总局2020年11月发布《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》，市场监管总局2020年11月6日发布《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》等以加强对网络秀场直播和电商直播的引导规范，强化导向和价值引领，直播电商的合规化正在加速。

　　此外，疫情期间获得井喷式发展的在线教育消费维权也频频出现。在线教师资质造假、机构无证办学、诱导消费、虚假宣传、霸王条款、解除合同退费难等行业乱象丛生，消费者维权愈加困难。在线教育行业的“分期贷”也饱受舆论诟病。中消协指出，针对行业乱象，一方面需要在线教育平台尽快从资本竞争中回归到教育本位，强化行业自律，为广大消费者提供优质服务；另一方面也需要有关部门进一步强化行政监管，联合相关社会组织制定在线教育服务标准，夯实维权制度保障，规范在线教育市场发展。

　　中消协表示，2020年消费市场在危机下蕴藏着许多新生机，传统消费与新型消费融合更充分，消费场景也更加多元化。中消协将助力有关部门破解消费维权难点痛点，为广大消费者营造放心舒心的消费环境，增强消费对经济发展的基础性作用，进一步促进消费复苏。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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