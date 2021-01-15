近日，央行发文明确，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。业内指出，这一政策的实施，是我国利率市场化改革背景下，顺应金融市场发展的必然选择。预计信用卡透支利率尤其是优质客户的利率将会下行，但预计定价不会短期内大幅调整，银行间也不会打无底线的“价格战”。

分析认为，信用卡透支利息可以灵活定价后，有利于信用卡业务在信用消费领域，在与其他互联网信用消费产品的竞争中占得有利位置。不过，发卡银行也需持续提升自身业务实力和产品市场竞争力。

顺应市场

信用卡透支利率取消上下限

近日，央行下发关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知，决定自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍）。

业内指出，一般来说，信用卡免息期最长约50天，超过免息期，不全额还款便会产生透支利息。透支利息是银行信用卡重要收入来源之一。

信用卡产业相关规则由央行统一制订管理。2016年以前，信用卡透支利率为0.05%/日。2016年4月，央行发布《关于信用卡业务有关事项的通知》，于2017年1月1日起实施，其中最重要的一个变化是发卡银行可以在信用卡透支利率0.05%/日的标准上打七折执行，即0.035%/日，以年化计算，则从18.25%降至12.78%。

央行彼时曾表示“暂时对信用卡利率设置上限和下限管理，待时机成熟再全面实施市场定价”“下一阶段，人民银行将结合信用卡市场发展情况和社会经济发展需要，稳步推进信用卡利率市场化进程”。信用卡资深专家董峥表示，这一政策的实施，成为中国信用卡产业发展三十多年来对规则进行的首次重大变革，一定程度上为信用卡业务实现了松绑，同时也为信用卡的个性化经营奠定了基础。

光大证券研究所金融业首席分析师王一峰表示，近年来，我国利率市场化改革逐步推进，目前贷款利率已全部市场化，定价参照LPR进行加减点。2020年《商业银行法》修改建议稿中，将“商业银行应当按照中国人民银行规定的贷款利率上下限确定利率”表述调整为“商业银行按照中国人民银行有关规定，可以与客户自主协商确定存贷款利率”。由此可见，在我国利率市场化改革背景下，此次信用卡利率管理放开，是顺应金融市场发展的必然选择。

透支利率大概率下行

但不会“大跳水”

分析指出，信用卡透支利率上下限放开后，整体利率尤其是优质客户的利率将会下行，但预计定价不会短期内大幅调整，银行间也不会打无底线的“价格战”。

“未来，信用卡透支利率将更加差异化，一是银行定价差异化。不同银行会根据信贷资源、发展目标、市场策略等采取不同的透支利率，中小银行或将通过较低利率吸引客户。二是客户定价差异化。透支频率和金额高、信用良好的客户，将获得更优惠的透支利率。”招联金融首席研究员董希淼说。

王一峰指出，预计政策放开后，银行间竞争压力加大，信用卡透支利率难免会有下行压力，国有银行、股份制银行由于资金成本优势、客户获取能力及较强的风控能力，在信用卡透支利率自主定价上相较于城农商行更有优势。整体而言，对于信用卡这类C端业务，由于单户授信额度有限，客户更多考虑的是便捷性，用卡黏性较大，对利率敏感度较低，政策不足以驱动信用卡透支利率明显下行，定价调整将是一个较慢的过程，现阶段多数银行仍在执行日息万五而不是打折即是佐证。

在董希淼看来，未来银行信用卡市场竞争将更激烈，但不会出现无序竞争现象。放开上下限后，预计央行仍将通过自律机制、窗口指导等方式，引导银行保持良好的竞争秩序。银行也会根据自身资金成本、风险偏好等进行合理定价，不会打无底线的“价格战”。

董峥也认为，放开信用卡透支利率，并不意味着信用卡透支利率将出现恶性杀跌的现象。由于银行的资金都是有成本使用，发卡银行即便按照市场化透支利率来定价，也要顾及资金成本，制订合理的透支利率标准，相信最终会逐渐形成行业公认的定价范围标准。

前景广阔

银行信用卡业务重振迎契机

专家表示，信用卡透支利率定价“松绑”，有利于信用卡业务在信用消费领域竞争力的提升。不过，发卡银行也需持续提升自身业务实力和产品市场竞争力。

“多年来，信用卡业务在与其他信用消费产品的竞争中，尽管透支利率相差不多，但信用卡却由于在政策合规、交易场景、业务流程等诸多方面缺乏竞争优势而处于下风，而此次通知的发布正是让信用卡业务重新获得市场主流地位的重要举措。”董峥说。

据了解，当前“花呗”“白条”“借呗”等产品的日利率大多在0.05%至0.035%。董峥表示，此次取消了信用卡透支利率的上下限，可以视为信用卡业务强力解绑，彻底放开了信用卡在透支利率上的束缚。信用卡可以灵活定价后，有利于信用卡业务在信用消费领域，在与其他互联网信用消费产品的对手展开正面交锋中占得有利位置。

不过他也指出，信用卡透支利率市场化只是信用卡业务重新回归市场的充分条件之一，毕竟经常借助透支利率的用户总体来说仍为少数。而信用卡业务能否就此重整旗鼓，重新夺回已失去的市场位置和空间，更多地还要取决于发卡银行在信用卡业务经营策略上是否能够实现与时俱进的调整。

数据显示，截至2020年9月末，我国信用卡应偿信贷总额7.76万亿元，虽然2020年上半年疫情影响下规模小幅收缩，但下半年以来已重回增长态势；当前信用卡和借贷合一卡发卡量已超过7.6亿张，但人均持卡仅0.55张。与此同时，当前我国居民消费支出与世界主要发达经济体相比仍有差距。根据奥纬咨询预测，中国消费信贷市场规模预计将从2019年的13万亿增长至2025年的24万亿，年均复合增长率为11.4%。

“鉴于消费金融领域具有较为广阔的市场空间，当前商业银行、消费金融公司、互联网平台、小贷公司等机构广泛参与竞争，行业竞争压力也有所增强。中长期来看，居民消费信贷领域的市场竞争格局将从蓝海走向红海，这一过程将伴随着居民端杠杆率的上行、风险逐步提升和定价逐步下行，最终形成风险与定价的均衡。”王一峰说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)