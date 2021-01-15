中国支付清算协会日前发布《2020年移动支付用户问卷调查报告》，针对移动支付用户基本属性、用户使用偏好、用户满意度等内容进行了调查分析。调研结果显示，移动支付小额特征日渐显著，与此同时，移动支付资金来源回归银行账户趋势明显。另外，安全隐患依旧是移动支付用户担心的首要问题。

报告指出，用户每天使用移动支付频率逐步增长，较2019年提高4.4个百分点；用户单笔金额100元以下的移动支付较2019年提高23.3个百分点，移动支付小额特征日渐显著，在地铁、公交日常出行及其他小额便民领域场景使用的频率越来越高。另外，同2019年相比，用户对支付限额的需求有较大幅度提升，原因是新冠肺炎疫情导致用户使用“非接触式”移动支付频率增加，从而对支付限额提出更高要求。

在2020年，用户最常使用借记卡进行移动支付，占比为76.6%，较2019年提高2.7个百分点。用户选择借记卡和第三方支付账户支付仍是移动支付首选方式。使用信用支付产品（蚂蚁花呗等）和货币市场基金（余额宝等）支付的占比较2019年有所减少，分别下降8.2和3.9个百分点，移动支付资金来源回归银行账户趋势明显。

安全隐患依旧是移动支付用户担心的首要问题。个人信息被泄露、手机扫描到伪假条码和账户资金被盗用是排名前三的用户最担心遇到的安全问题，分别占比79%、69.7%和66.8%。报告建议，在广泛使用移动支付的同时，用户需进一步增强个人信息保护意识。支付服务提供商也需加强宣传引导，严厉打击各类移动支付领域违法犯罪行为。

在未来移动支付最需要改善的方面，用户最为关注改进移动支付安全性保障措施，占比80.7%，较2019年提高2.2个百分点。报告同时指出，随着《中华人民共和国数据安全法（草案）》《个人信息保护法（草案）》陆续出台，相关方应加强对信息外泄或被非法使用的风险防控，以有效保护消费者权益。

另外，移动支付快速创新应用可能产生的数字鸿沟问题也需进一步关注：2020年，移动支付用户青年用户占比提高，中老年用户占比有所下降。月收入3000元至10000元的用户是使用移动支付最多的群体；城市地区的移动支付用户比例进一步升高，乡镇用户比例略有下降。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)