随着南半球迎来盛果季，每年冬季的“爆品”——车厘子终于到了上市的季节。前不久，“车厘子价格腰斩”冲上了微博热搜，让不少“吃货”喜上眉梢，那么车厘子到底是不是“腰斩”了呢？

在多个电商平台上，J级智利车厘子大多30元以下的价格就能拿下1斤。还有的电商平台有活动加持，JJJ级智利车厘子到手价格仅为399元10斤，较去年12月市场价格下降约三到五成。上海、昆明、贵阳、长沙等地媒体也同步探访了批发市场，相比往年均有不同程度的降价。因此，有商家把车厘子与日常消费相比较，今年的一斤车厘子和一杯奶茶不相上下。

而究其价格“腰斩”的原因，与原产地丰收不无关系。据报道，今年智利的车厘子产量实现了30%的增长，丰收意味着供应量大了，价格自然会降低。同时，从车厘子成熟到海运到港的周期里，价格也会有不小的降幅。“刚成熟产量小，走空运，成本价格水涨船高；后面大规模海运到港，价格就会有很大降幅。”一位常年从事进口水果贸易的批发商介绍道。

据了解，智利已连续多年成为中国最大的车厘子供应国，90%的智利车厘子都上了国人的餐桌。由于线上销量规模庞大，电商也能够在进口车厘子供应链中拥有更多的议价权。以京东为例，在品控方面，京东生鲜对车厘子果径，表皮皱缩、褐变、冻伤等程度做出详细规定；同步开放自营供应链，让平台第三方商家也能够采购和自营渠道同样品质的车厘子，从而拉动了整个平台车厘子品质的提升。

不过，今年的车厘子成熟较往年推迟了半个多月，车厘子到港恰逢进入年货时节。也有不少从业者认为，此次“腰斩”的价格将不会持续太久。

京东生鲜车厘子相关采销人员分析，“价格主要受供需关系影响。随着海运车厘子的大量到港和年节需求的爆发，我们发现有的二级市场已经开始涨价。后续价格也会持续看涨，我们预计年货节期间车厘子价格不会再走低。”

因此，赶着在车厘子促销行情中实现“车厘子自由”的消费者不是少数。据悉，目前在京东，车厘子价格已经达到了24.9元每斤的历史最低价。在1月15日和16日两天的车厘子促销活动中，或将迎来新一轮的销量爆发。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)