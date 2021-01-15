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专家：供需关系利好面板价格 厂商或加速策略调整

2021年01月15日10:27 | 来源：人民网-财经频道
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　　2020年以来，面板行业有了新的变化。因上游供给改善、下游需求恢复，自下半年开始，主流面板开始涨价，面板厂商的业绩也因而大幅增长。

　　业内人士普遍认为，面板涨价的原因是由于供需关系的变化。由于去年三星与LGD相继宣布关闭部分液晶面板产线，且面板上游零组件缺货，导致面板供不应求；而与此同时，下游需求逐步恢复。

　　群智咨询总经理李亚琴指出，2020年面板整体状况是向好，预计全球面板出货量同比增长5%，显示产值同比增长13%，这充分说明了价格上涨的动力之强。据群智咨询预测，从大尺寸面板从2020年6月份开始，本轮价格上涨预测会持续十个月，这也是过去十年来面板最长的一个涨价周期。

　　李亚琴表示，从涨幅方面，基本上像电视面板和显示器面板主流的尺寸涨幅都是50%以上，在十个月累计涨幅在50%以上，一部分电视规格超过80%、90%。

　　据群智咨询分析，本轮面板价格上涨的动力相比过去数年更为复杂，一方面，在2020年需求波动以及产能持续增加的状态下，面板厂商非常坚决的做出调整，不单纯用大尺寸化去解决怎么样盈利、怎么样消化产能的问题，包括京东方、华星光电等都在减少电视产能的分配，全球大尺寸面板产能面积TV应用将下降到70%以内，2020年供应的调整已经充分的显示了面板厂的策略或者思路的转变。而IT产品强劲的拉动，也加速了面板厂商产能策略的转移。另一方面，半导体器件、半导体产能对面板相关元器件的影响，也会影响到面板厂商产能的分配和最终能够对市场形成的有效供应，并且最终影响到终端的需求。

　　“2021年，我们认为面板行业仍然是谨慎乐观的判断。”李亚琴指出，今年上半年是相对比较持稳的状态，价格相对稳定，供需关系也是平衡偏紧的状态，下半年要取决于疫情整体的发展，取决于对需求的影响。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)

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