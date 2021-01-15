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国航正式开启首都机场“一场两区”运营模式

2021年01月15日16:40 | 来源：人民网-财经频道
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国航正式开启“一场两区”运营。张韬摄

人民网北京1月15日电 （记者乔雪峰）2021年1月15日开始，国航在首都机场T2和T3航站楼同时运营国内航班，正式开启“一场两区”运营模式。包括国航从北京首都机场至北海、包头、常州、大理、大庆、鄂尔多斯、赣州、合肥、呼和浩特、黄山（屯溪）、佳木斯、井冈山、柳州、绵阳、通辽、乌兰浩特、锡林浩特、延安、盐城、延吉、宜昌等21个目的地的72个国内进出港航班，从T3航站楼转至T2航站楼运营。

国航相关负责人表示，此次转场是国航与首都机场共同打造“世界级航空枢纽”的重大举措，“一场两区”运营模式的开启，将进一步加快国航“决胜世界级枢纽”建设的步伐。

据了解，为确保航班转场运行后旅客出行顺畅，为旅客营造良好的出行服务体验，国航认真落实疫情防控要求，在T2航站楼内配置了充分的服务保障资源。二层H岛、G岛等区域设立了经济舱、两舱、白金卡\金卡旅客值机、值班经理、售票、凤凰知音贵宾会员服务等柜台，以满足旅客不同的服务需求；在值机区附近设置了自助值机设备，方便广大旅客快捷自助出行；在32号登机口设立了贵宾休息室，为有需要的旅客提供舒适的候机场所。

同时，国航在一层行李提取大厅专门设立了行李查询柜台，可以及时为旅客提供行李查询等服务保障。针对各类中转旅客的不同需求，国航设计了T2楼内中转、T2-T3楼间互转等中转流程，同时加强人员、设施配置，明确服务引导标识，旅客可以依托首都机场提供的T2/T3航站楼间快捷的摆渡车服务完成航班楼间中转。为避免因旅客错走航站楼引起误机或衔接错失，转场当天国航志愿者团队分别在二号航站楼H区、三号候机楼J区和值班经理柜台引导错失旅客，制作“错走旅客服务卡”，提高候机楼间衔接效率。

随着“一场两区”运营开启，国航将持续优化模式、提升效能，并将于2021年3月航班换季前，对第二阶段进驻方案进行整体评估，届时将继续增加在T2航站楼运行的航班量，充分利用T2楼体相对紧凑，旅客进出港流程较短等优势，为旅客打造更加优质高效的出行体验。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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