人民网北京1月15日电 （孙阳）今日，商务部会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同召开关于“2021全国网上年货节”媒体吹风会。会上，商务部电子商务司司长骞芳莉介绍说，商务部将会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会等部门和单位，共同指导电商及相关企业举办“2021全国网上年货节”。

据悉，本次活动将秉承“政府指导，企业为主，市场化运作”的原则，以“居家嗨购 网上过年”为主题，于1月20日（也就是农历腊月初八）正式启动，2月18日（正月初七）结束，活动共持续30天。

骞芳莉表示，本次活动将呈现以下4个特点：

一是供应足，让节日氛围“浓”。以往传统的采办年货、聚餐聚会、拜年贺岁、逛玩庙会等活动虽有年节特色，但有可能因人群聚集引发疫情扩散风险。鉴于此，本次活动将指导相关企业确保米、面、油、肉、蛋、菜、奶、方便食品等基本生活必需品和口罩、消毒液、一次性手套等防疫物资供应充足；聚焦群众不断升级的消费需求，推出更多定制化、智能化、绿色化、高品质商品。还将通过直播、“上云”等方式，进一步丰富贯通城市农村、涵盖线上线下、到家到店等消费场景，推出凸显传统节日特色的网上服务功能。如在网上打造年味十足的“买年货”“赶大集”“云餐厅”“云拜年”等特色活动；联动中华老字号等优质餐饮企业，提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送到家服务；推出“春节不打烊”、“春节也送货”等配套服务，让大家在家里红红火火网上过大年。

二是实惠多，让百姓买得“值”。为鼓励企业参加“2021网上年货节”，各地纷纷为企业备货促销出实招、设大奖，有的地方协调落实通行证照，有的地方对销售业绩好、群众满意率高的企业予以奖励，充分调动企业参与的积极性。为引导百姓居家嗨购，有的地方为群众发放实实在在的消费券，有的地方支持企业面向留守老人、儿童等群体，推出平价年货大礼包。各参与企业也将推出优惠券、满减、秒杀、直降等促销，加大投入、实折实扣，让老百姓真正享受到实惠。

三是举措实，让权益保障“优”。参与“2021全国网上年货节”的各类活动将加挂统一标识，让消费者一目了然。为让全国人民买得顺心、买得称心、买得放心、买得欢心、买得安心，商务部联合了中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局和中国消费者协会等部门和单位，共同作为活动的指导单位，全力保证网络环境优，产品丰富质量高，经营规范秩序好，配送顺畅及时达，消费权益有保障。活动中，相关部门将督促指导企业落实诚信经营要求，保障商品服务质量，兑现消费承诺，保护消费者合法权益不受侵害。同时，严禁不公平竞争、销售侵权假冒伪劣商品等违法行为。

四是防控严，让百姓心更“安”。各地相关部门将大力督促参与活动的线上线下企业落实疫情防控各项措施，切实做好“人”“物”同防控，进一步规范人员防护管理、日常监测，规范商品入库、分拣、配送等环节防疫程序，特别是确保冷链全过程防疫措施执行到位，对相关设备设施、仓储库房、库存商品等清洁消毒到位，确保群众消费安全，降低疫情传播风险。

(责编：孙阳、刘阳)