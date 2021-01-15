新京报讯（记者 赵方园）新京报记者日前从北京市市场监督管理局官网了解到，近期，北京市市场监督管理局对12类食品1450批次样品进行抽检，检出不合格样品19批次，其中涉及一款酒类产品。

通告显示，标称山东扳倒井股份有限公司生产，北京芸强拓宏商贸中心经营的75度老战友白酒（500ml/瓶，75%vol，生产日期：20200208），酒精度检测值为65.5%vol，标准规定为74.0%vol-76.0%vol。山东扳倒井股份有限公司对检测结果提出异议，并申请复检；经北京市产品质量监督检验院复检后，维持初检结论。

对此，新京报记者致电山东扳倒井股份有限公司，接听电话的工作人员表示，目前这款产品已召回。对于酒精度不合格的原因，该工作人员表示，“可能是经销商存放不太好，酒精挥发导致。”

新京报记者了解到，酒精度又叫酒度，是指在20℃时，100毫升酒中含有乙醇（酒精）的毫升数，即体积（容量）的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标，含量不达标主要影响产品的品质。《扳倒井酒》（Q/BDJ 0002S-2019）中规定酒精度允许误差为±1.0%vol。

天眼查资料显示，山东扳倒井股份有限公司成立于1998年9月2日，注册资本为3584万元，生产经营范围主要包括白酒、其他酒（配置露酒）的生产、销售等。值得一提的是，2020年山东扳倒井股份有限公司合计进行5次原酒抵押，被担保债权数额共计10095万元。

据山东扳倒井股份有限公司（国井集团）官网介绍，目前，公司旗下拥有“国井”复粮芝麻香、“扳倒井”淡雅浓香两大品牌、两大香型白酒，拥有中国第一品酒师、中国唯一井窖工艺、中国唯一白酒微生物菌种库、大世界基尼斯之最酿酒车间、最大的白酒酒庄国井1915酒庄等多项中国第一。1915年国井扳倒井在巴拿马万国博览会上荣获金奖。

此外，国井扳倒井还荣获中华老字号、国家地理标志保护产品、中国历史文化名酒等称号，是中国芝麻香型白酒代表、中国复粮芝麻香白酒代表，集团荣获工信部“全国工业品牌培育示范企业”、“全国质量标杆企业”，“中国芝麻香白酒领军企业”、“中国低度浓香型白酒著名企业”等。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)