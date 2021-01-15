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电影《1921》将于七一公映 以全球化视角呈现热血历史

李艾
2021年01月15日18:57 | 来源：光明网
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原标题：电影《1921》将于七一公映 以全球化视角呈现热血历史

电影《1921》将于七一公映 以全球化视角呈现热血历史

　　据悉，由上海市委宣传部指导，新华社全媒编辑中心、新华社上海分社和腾讯影业战略合作的电影《1921》，将生动展示中国共产党人敢闯敢拼的动人故事。该电影由著名导演黄建新担任监制兼导演、郑大圣联合导演，并将于2021年7月1日全国上映。

　　1921年的一栋石库门里，13位平均年龄28岁的中共“一大”代表，将青春理想化作救国救民、寻求真理的信念，在上海开天辟地，在风雨如磐中，担起了民族救亡图存的重任。

　　开创中国电影主旋律商业片时代的该片监制兼导演黄建新表示，作为那段历史的再现，电影会给大家带来全新的故事、更电影化的叙事方式以及充沛的生活情感，重塑一群有血有肉的革命先驱，再现那个敢拼敢闯的黄金时代，展现“不忘初心，砥砺前行”的坚定信念。

　　该片参考了大量历史资料，历经四年时间深耕剧本，数易其稿。在上海市委宣传部的指导下，多位党史专家、上海史专家、中共一大会址纪念馆资深研究员与主创团队一同召开多次剧本论证专题会议，力争最大可能真实呈现那段让人铭记的历史篇章。

　　电影也将首次以全球化视角呈现这段热血历史，剧组除了在多国布景拍摄、再现当年历史情境，还在各国档案馆深挖历史细节，努力在更广阔的全球化语境下，吸引更多年轻观众共鸣。此外，剧组还在上海一比一实景搭建当时的中共一大会址建筑群，力争在大银幕上再现当年上海的城市文化风貌。

　　据了解，《1921》于去年7月1日正式开机，目前已经正式杀青，是庆祝中国共产党成立100周年的献礼之作。(李艾)

(责编：夏晓伦、毕磊)

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