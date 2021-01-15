当前，提升企业技术创新能力，提高企业核心竞争力，以更高水平对外开放促进国际互利共赢，是当今时代对中国企业提出的共同课题。

对于聚焦高端市场的一加手机来说， 2020年，其在欧洲的销量超目标50%，利润环比2019年翻一倍；在北美，相比2019年总体销量大幅提升。

对于走向世界的中国科技企业而言，“出海”无疑是需要从头跨越、披荆斩棘的。“产品就像自家孩子，一定要自己满意才能出来。”对于品质，一加手机CEO刘作虎表示。

在初代产品一加1的研发过程中，刘作虎想改变以往手机后盖的塑料手感，“打造一款与众不同的手机后盖”。于是他带领团队寻找合适的材料，远赴日本，找到了一款当时还未商用的涂料Babyskin，让手机外壳实现顺滑触感。而在前年推出的一加 7 Pro中，为了更流畅的使用体验，一加前后筹备近两年时间，最终花费近一亿元人民币打造了2K+分辨率、90Hz刷新率的AMOLED屏幕，解锁行业高帧时代。

在谷歌联合WPP公布的“2020年BrandZ?中国全球化品牌50强”榜单中，一加品牌力得分771，排名第八，是入选名单中年轻的中国手机品牌。

自品牌创始之日起，一加便关切海外市场的用户体验，致力于洞察不同国家用户的需求。

在一加全球官方社区里，来自全球的用户分享自己的应用体验与改进建议，一加也据此不断推动产品改进，建立起与用户和市场紧密互动的联结。

数据显示，一加已覆盖全球196个国家、超过1000万的社区用户。一加产品也远销全球38个国家和地区。

(责编：毕磊、夏晓伦)