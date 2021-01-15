京津冀协同发展战略实施几年来，北京中心城区和雄安新区周边伴生若干节点性城市，或将迎来新一轮的机遇期。业内认为，随着京津冀（雄）一体化的加速，这使得南三县，特别是霸州等地会催生新增的置业需求。

雄安步入与北京的“双轨”生活

日前，北京至雄安新区城际铁路（以下简称“京雄城际铁路”）大兴机场至雄安新区段开通运营，京雄城际铁路实现全线贯通，雄安站同步投入使用。自此，雄安将步入与北京的“双轨”生活。

今后，北京西站至雄安新区间最快旅行时间50分钟以内，大兴机场至雄安新区间最快19分钟可达。另外，京雄城际将与大兴机场线“延长线”雄安R1线配合，成为最快连接北京的交通方式。

雄安新区是未来承接北京非首都功能外溢的主阵地。根据规划纲要，雄安新区周边接壤地区将分为两个层次进行统筹管控：第一层接壤乡镇25个，平均外围管控地区宽度约6-8公里，面积约1330平方公里；第二层为包括霸州在内的9个接壤区县，管控区范围约为6650平方公里。由此可见，霸州作为新区门户，未来将纳入到新区统一发展节奏中。

当前，雄安新区包含会展、商务办公、酒店、公寓综合体等配套设施逐步完善。同时，“十四五”规划是新区成立后第一个五年规划，将打造智能城市，建设高等学校、科研院所和产业创新群落，重点布局绿色高新产业集群，五年后的新区将再次刷新。

霸州成链接京雄枢纽的关键节点城市

霸州是京雄城际出新区第一站，在京雄城际五个站点之间。而霸州开发区板块与新区雄县接壤，是直接承接新区辐射效应的板块，也是目前霸州发展的“高热板块”。

可见，霸州成为链接京雄枢纽的关键节点城市。在交通层面，京雄城际、R1线双轨接驳霸州经济开发区。同时，雄安新区至新机场的快线RI线已经开工，根据计划到2023年6月底建成。在京雄城际和R1线双轨作用下，霸州与新区将会现经济共融、人口共聚的同频一体发展格局。

在配套方面，霸州经济开发区围绕京雄城际、R1两大站点，正创造3.0TOD新城蓝本，计划以国际化前瞻规划理念，站城一体化规划核心功能聚集区，带动城市商业、文化、服务产业全维升级。

承接非首都功能疏解，霸州不仅体现在产业和交通等领域，在实现同城效应的同时，吸引着外地人来霸州定居，相比其他环京城市，霸州置业具备成本优势。

以霸州孔雀城为例，2015年开始布局经济开发区，进行城市建设与住宅开发。截至目前，温泉新都孔雀城累计开发面积约387.8万㎡，相继开发温泉新都孔雀城、京雄壹号、樾府等14个地块代表作品，产品涵盖高层、洋房、叠院、公寓等全品类居住形态，累计成交20000余套。

注重社区功能 提升社区服务

霸州温泉新都孔雀城项目负责人介绍说，温泉新都孔雀城和悦位于霸州开发区核心板块，距离京雄城际霸州北站约3公里，距离 R1 线站点霸州经开区站约为1公里，距离大广高速约4公里，双轨和高速的交通路网可通达北京及新区，实现快速往返北京-雄安的便捷通勤。

在双轨双站的基础上，片区将以TOD 开发模式，构建站城一体化都市，进一步打造TOD3.0住区时代。

同时，核心区的规划和配套价值，将为社区构建黄1公里的生活法则。距离经济开发区站约为1公里，将尽享车站开发带来的一系列便捷的居住体验，同时约5分钟步入中央公园，约10分钟可享受商业街、学校、温泉酒店等生活配套。

上述负责人还表示，无论在交通、配套还是产品打造，涵盖多种业态，包括80-95㎡高层产品、80-105㎡洋房产品及129-140㎡叠拼产品。社区内部更在原有基础上做到了3.0版本的升级，满足居住的同时，注重社区功能、景观规划、社区服务的整体提升。

此外，温泉新都孔雀城物管将采用一对一专属楼栋管家，提供7X24小时贴心服务，包括远程水电缴费，大到防疫贴心服务，小到换水、家电维修等服务。（许维娜）

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