人民网北京1月15日电 （记者乔雪峰）近日，国家发展改革委组织召开视频会议，部署做好2021年春节及“两会”期间生活物资保供稳价和能源供应保障等工作。会议认为近期国内多点出现散发新冠肺炎病例甚至局部聚集性疫情，气象部门预测未来可能还将有较大范围冷空气过程，生活物资、能源保供面临季节性、时段性需求增加和畅通运输配送的压力，要求各地高度重视，周密安排，精准施策，全力以赴做好相关物资供应保障工作。

会议提出，要统筹做好疫情防控条件下节日期间重点生活物资保供稳价工作，发挥好储备、产供储销送重点企业、基层政府和社区的作用，稳定粮油米面和蔬菜水果生产供应，确保节日期间商场超市运营正常，物流设施运行正常，生活物资生产企业开工正常，商场超市做到存货在店、存货在架。要密切关注进城货车流量，确需进行核酸检测时要尽量提高检测效率，保障货车顺畅通行。发挥好大型商业企业和物流公司作用，增强节日期间物流运力，护航“最后一公里”。

会议要求，多措并举保障重要民生商品供应和价格总体平稳，强化监测预警，全面掌握市场供求和价格变化。加强产销衔接，保障市场供给。认真落实现有储备的各项规定，确保储备规模并适时投放。配合市场监督管理部门加大对重要民生商品的价格监督检查力度，加强重点时段、重点环节的市场巡查，严厉打击囤积居奇、串通涨价、哄抬价格等违法违规行为。要始终坚持民生优先，将保障困难群众生活时刻放在心上，认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。

会议强调，要加强煤电油气运供需监测，做好能源保供稳价工作，保障人民群众温暖过冬。在确保安全的前提下按最大能力组织煤炭生产，推动国内气田继续安全满负荷生产，统筹安排好各种电源开机应对高峰电力。要加强存煤偏低电厂运力保障，做好电力余缺互济，确保天然气管网设施安全稳定运行。既要做好疫情防控工作，又要保证疫情地区煤炭运输、LNG运输车辆进站装车和通行不受影响。要认真梳理各类风险，制定切实可行的应急预案，特别是要确保供电供气供暖设施正常运行。要推动储备能力、备用能力、调峰保峰能力、需求侧管理能力加快提高。同时，认真做好春运疫情防控和运输保障工作。

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