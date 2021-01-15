人民网北京1月15日电（记者乔雪峰）记者从国家发展改革委获悉， 2021年全国春运电视电话会议在京召开，会议按照国务院联防联控机制部署安排，对统筹做好2021年春运工作和加强春运疫情防控进行全面动员和部署。

会议指出，2021年的春运不同寻常，十分重要，对顺利度过冬季新冠病毒易感季、保障人民群众平安过节、助力“十四五”开好局起好步意义重大。各地区、各有关单位要切实提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以人民为中心，统筹做好春运工作和疫情防控，保障人民群众平安有序出行。

会议强调，各地区、各有关单位要把疫情防控放在春运工作的首位，充分认识当前防控形势的复杂性，增强做好疫情防控的责任感和紧迫感，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和厌战情绪，把减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、做好人员防护的要求贯穿于春运各项工作中，坚决把各项防控措施严格落实到位，切实把来之不易的防控成果巩固好。

一是春运期间要采取更加严格、更高标准的防控措施，采取严控超员、增加通道、优化流程、控流限流等措施减少人员聚集，加大疫情防控知识宣传力度。二是加强春运服务保障人员健康管理，将客运一线服务人员纳入“应检尽检”范围，做好进站、候车等站区空间快速测温。三是在知情自愿的基础上，加快推进客运一线服务人员疫苗接种工作，力争春运开始前实现“应接尽接”。四是鼓励引导职工群众留在当地过节，鼓励用人单位结合工作需要和职工意愿统筹安排休假，减轻人口集中流动带来的防控压力。五是落实好防疫健康码统一政策、统一标准、全国互认、一码通行。

会议还要求，要全力保障春运平安有序。一是健全安全生产责任体系，全面开展隐患排查治理，坚决遏制重特大事故发生。二是提前梳理易拥堵路段和收费站，尽早采取措施，做好道路疏堵保畅。三是做好春运运输组织，加强运输方式间的协调衔接，确保接驳换乘畅通，避免旅客滞留。四是根据需要组织开行“点对点”包车运输服务，在便利务工人员出行的同时，最大限度降低疫情风险。五是强化便民服务举措，排查整改影响老年人出行的障碍，切实解决老年人运用智能技术困难的问题。六是在疫情防控条件下畅通生产生活物资物流通道，保障经济社会正常运行、人民群众安心过节。

会议强调，今年春运面临疫情防控和保障人民群众平安有序出行的双重压力，不确定性很强，各地区、各有关单位必须进一步增强忧患意识，强化底线思维，充分做好各项准备。一是落实国务院联防联控机制要求，按职责分工制订各领域春运疫情防控应急预案。二是有效应对恶劣天气，强化气象信息监测预警，做好应急物资设备和应急运力准备。三是提前制订管控条件下的应急物资保障预案，做好应急抢运、应急物流设施、应急队伍准备。四是做好其他突发事件的准备，应对各类风险挑战。

(责编：乔雪峰、刘阳)