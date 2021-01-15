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汉堡王吃出“虫子”？ 消费者和汉堡王各执一词

2021年01月15日17:53 | 来源：经济观察网
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 汉堡王又出事了。

对于浙江绍兴一位消费者，在汉堡王果木香火烤鸡腿堡中吃出一条形似虫子的“异物”一事，1月14日，汉堡王方面对经济观察网记者回应表示，产品采用火烤的烹饪方式，虫子在超过270度高温的烤炉中不可能“完好”，目前已对这批产品进行封存，欢迎相关部门检查和监督。

这不是汉堡王第一次出现食品安全问题，在2020年央视3·15晚会上就曾被曝光出售过期汉堡和鸡块。

据浙江电视台《1818黄金眼》视频报道，1月6日，绍兴的小冯在饿了么平台上花23块钱，点了一份汉堡王的套餐，里面有一个果木香风味烤鸡腿堡。小冯说，吃的时候她发现汉堡里的肉烤得有点煳，就掀开面包来看了一下。“当时这个汉堡已经吃掉三分之二了，看到这个汉堡上有这样一条东西觉得还是挺恶心的，立马就停止了所有的饮食活动。”小冯立即把这条黑色的条状物体单独封存了起来。

小冯表示，刚发现的时候自己拍了照片，这个异物大约有一厘米长，形状看起来很像是一条烤焦了的虫子。“确实挺小的，但是很明显就是条状的那种虫子，它是一节一节的，上面有花纹的那种，拍照片放大看之后，发现脚还有毛都看得清楚的。”

随后，小冯向这家餐厅进行投诉，并要求按相关法律规定赔偿1000元。报道显示，双方协商赔偿并未达成一致。小冯表示将继续向市场监管部门反映问题。

1月14日，汉堡王回应经济观察网记者称：“政府部门根据检查结果与消费者、餐厅进行沟通协商认为1000元的赔偿在法理上缺乏依据，未予支持”，汉堡王还表示，目前黑条是不是虫子还不得而知，其只是看到照片，没有鉴定结果，“如果消费者愿意，我们可以一起去相关部门鉴定”。

一位律师对经济观察网记者表示，根据我国《食品安全法》，当购买的食品出现食品安全问题时，可以向生产者或者经营者要求赔偿。消费者除了要求赔偿损失的话，还可以向生产者或经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加的赔偿金不足一千元的，为一千元。

此前，央视315调查中，汉堡王当班经理发现面包到期后，曾吩咐员工更换标签。员工将这批汉堡上旧的标签撕掉，换上了新的标签。这之后的第二天，央视记者发现，这批过了保质期的面包被陆续拿出来，做成汉堡卖给顾客。即便到了食物容易发霉变质的夏天，保质期照改不误。

有餐饮人士表示，汉堡王频出现食品安全问题是因为加盟的模式，加盟是连锁餐饮企业实现扩张的重要方式，但餐饮企业链条长，涉及人员众多，这会造成总部对加盟商的控制不强，带来较多问题。

据悉，汉堡王在2005年进驻中国，目前在国内拥有1300家门店。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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